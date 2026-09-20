Quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar en San Martín de los Andes + Agregar ámbito en









Ani De La Cruz Riffo tenía 76 años y era una vecina conocida de la localidad neuquina. La Justicia investiga las causas de su muerte.

Ani De La Cruz Riffo fue rescatada con vida, pero sufrió una descompensación fatal en la costa.

Ani De La Cruz Riffo tenía 76 años y era una vecina conocida y querida de San Martín de los Andes. Este sábado murió después de ingresar por sus propios medios al lago Lácar, donde fue rescatada todavía con signos vitales antes de sufrir una fuerte descompensación una vez que llegó a la costa.

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La identidad de la mujer fue confirmada por sus familiares y, de acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, su hijo fue quien reconoció el cuerpo en el lugar. El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23, señaló además que se trataba de una vecina muy conocida en la ciudad neuquina.

El episodio ocurrió durante la mañana en la zona de la Costanera, a pocos metros de la escultura de Los Ciervos. De La Cruz Riffo ingresó al agua y permaneció unos instantes en un sector de poca profundidad, hasta que personas que estaban en la costa observaron que realizaba movimientos extraños y dieron aviso a las autoridades.

Cómo fue la muerte de Ani De La Cruz Riffo en San Martín de los Andes Tras la alerta se desplegó un operativo que permitió retirar a la mujer del lago cuando todavía tenía signos vitales. Una vez en la orilla, sin embargo, sufrió una grave descompensación y los equipos de emergencia comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Los intentos se extendieron durante varios minutos, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento. En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, personal de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

Durante esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de aproximadamente entre 5 y 8 grados Celsius. Los investigadores analizan si el ingreso al agua pudo haber provocado un cuadro de hipotermia y, posteriormente, un paro cardíaco. Las primeras diligencias realizadas por la División Criminalística no detectaron signos de violencia ni indicios de la intervención de terceras personas. Tampoco se informó que hubiera alguien dentro del agua junto a De La Cruz Riffo ni que otra persona hubiera provocado su ingreso. La Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial ordenó revisar las cámaras de seguridad y recopilar testimonios para reconstruir sus últimos minutos. La investigación quedó a cargo de la fiscal Inés Gerez y el expediente fue caratulado como muerte dudosa.