Con una masiva movilización en Rosario, el interior del país marcha contra el DNU

En el marco de la serie de movilizaciones que ocurren en todo el país luego del DNU presentado por Javier Milei en cadena nacional , la ciudad de Rosario (la tercera con mayor cantidad de habitantes de la Argentina ) tuvo su segunda movilización en menos de 24 horas. Hubo reclamos contra el "Decretazo" y también se registraron cacerolazos , en medio de la consigna “ La Patria no se vende ”. También hubo manifestaciones en Córdoba, Bariloche, La Plata, Junín, Tandil y Mar Chiquita.

Además, la diputada nacional y ex intendenta rosarina Mónica Fein, que integra el bloque Hacemos por Nuestro País referenciado con Juan Schiaretti, señaló en redes sociales: "La ley de la selva no. Rechazamos los anuncios. El presidente Milei elige un camino que ya fracasó en Argentina, que consiste en imponer y atropellar. Necesitamos diálogo y buscar consensos para superar las graves crisis que se acumulan".

Otro de los dirigentes nacidos en Rosario que se manifestó fue el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez. "Con respeto y convicción le pido que frene el DNU preanunciado. Habló de espaldas al Congreso. Ahora, quiere emitir un mega DNU. Ese no es el camino. No hay necesidad ni urgencia: llame a Extraordinarias y envíe las reformas como proyectos de leyes. No le tenga miedo al debate democrático", escribió en su cuenta de la red social X.

El presidente Milei elige un camino que ya fracasó en Argentina, que consiste en imponer y atropellar. Necesitamos diálogo y buscar consensos para superar las graves crisis que se acumulan. — Mónica Fein (@MonicaFein) December 21, 2023

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (oriundo de la localidad de Hughes) se expresó por la misma vía a favor de "iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción" del DNU pero consideró que "la economía necesita reglas claras, credibilidad y confianza. El desarrollo y el crecimiento de un país se obtiene cuando esas reglas perduran en el tiempo. Eso requiere un gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones".

Protestas en La Plata contra el DNU

Por segunda noche consecutiva, La Plata volvió a manifestarse en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei que desregula y elimina más de 360 leyes. La esquina de las calles 7 y 50 es, otra vez, el epicentro de las protesta contra la decisión del gobierno nacional.

Anoche, luego de difundirse por cadena nacional el mensaje del presidente comenzaron a manifestarse con cacerolas y bocinazos en rechazo a la medida mencionada.

La Plata movilización contra DNU.mp4 Movilización en La Plata contra el DNU de Milei.

Córdoba, nueva noche de protestas

Las protestas que tienen foco en el AMBA, principalmente ante el Congreso, se hicieron eco en las distintas provincias. La capital de Córdoba también concentra parte de las manifestaciones en contra del DNU del mandatario recientemente asumido.

El epicentro de la movilización tuvo lugar en Patio Olmos, en la ciudad de Córdoba, en horas de la tarde, cuando vecinos autoconvocados se hicieron presentes con cacerolas y repudiaron lo anunciado anoche por Milei.

manifestacion en Cordoba contra el DNU.mp4 Las manifestaciones en Patio Olmos, Córdoba capital, contra el DNU de Milei.

Nuevas protestas en Bariloche contra el DNU

Los cuestionamientos contra el DNU de Milei también se hicieron oír en las protestas de este jueves en Bariloche, donde por segunda noche consecutiva los vecinos salieron a la calle para rechaza la medida.

#Bariloche le dice #NoalDNU

Segundo día de movilización contra el proyecto de Milei

Vídeo Tamara Montoya pic.twitter.com/uBlZmKHW38 — Laura (@Laurisdlr) December 21, 2023

Segundo día de movilización contra el proyecto de Milei



Vídeo Tamara Montoya pic.twitter.com/uBlZmKHW38 — Laura (@Laurisdlr) December 21, 2023

El Centro Cívico de la ciudad patagónica concentró una masiva movilización para expresar el repudio al decreto de desregulación del Estado firmado por Milei que derogó más de 360 leyes.

Mar del Plata, una de las más populosas del país, también fue foco de protestas contra la medida del gobierno nacional. Una masiva movilización recorrió el centro de la ciudad costera, apelando a diversos cánticos anti DNU.