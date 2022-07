Grabois apuntó contra el Gobierno y reclamó por el Salario Básico Universal

"Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes", siguió el dirigente social, en un discurso en el escenario armado en el centro porteño. Apuntó contra el Gobierno y la falta de acción para resolver los reclamos de las organizaciones sociales: "Es una cosa tan elemental. No entiendo cómo no se dan cuenta, ¡la puta madre! Es obvio que esto no da para más", sostuvo.

Allí fue cuando le habló directamente al presidente Alberto Fernández: "¿Para qué te pusimos ahí? Para qué que haya menos pobreza, no para que haya más. ¡Es matemática, hermano!", afirmó Grabois este miércoles. Las crítica surgen por las discusiones en el marco de la implementación de medidas para darle respuesta a los reclamos de los sectores sociales más bajos, entre ellos la reapertura del programa Potenciar Trabajo y la creación de un Salario Básico Universal.

"Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”, finalizó.

Marchas y protestas: cómo fue la jornada de cortes y reclamos

Fue un día de cortes en varios puntos de acceso a la Ciudad, como Puente La Noria y Puente Pueyrredón. Las organizaciones sociales se concentrarán en varios puntos para confluir en el Obelisco. Las marchas y concentraciones tendrán epicentro en el centro porteño, por lo que se espera otra jornada con importantes inconvenientes para el tránsito vehicular, tanto para autos particulares y rodados de carga como para el transporte público de pasajeros. Este último también está afectado por la medida de fuerza de las empresas del sector, que redujeron en un 50% el servicio.

Ayer, el Gobierno anticipó que seguirá limitado el cupo de los planes del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, el domingo pasado, la portavoz Gabriela Cerruti aseguró que "no se descartan medidas" respecto a la implementación del Salario Básico Universal, el punto central de los reclamos de las organizaciones sociales. Además exigen aumentos para empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo son los reclamos de las agrupaciones que se movilizarán hoy.

El referente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, convocó desde sus redes sociales a la marcha diciendo que “puede ser que perdamos, puede ser que ganemos; pero sabemos qué intereses defendemos y no nos entregamos...ni por una sonrisa, un banquete o unas monedas como diría Evita. Mañana a la ruta. Por las y los jubilados, asalariados y trabajadores de la economía popular”, expresó.

“Es imprescindible el inmediato establecimiento de un salario básico universal para terminar con el hambre en Argentina y garantizar un piso de dignidad par la vida de nuestro pueblo”, dijo el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo 'Cachorro' Godoy, ayer. El dirigente del Partido Piquetero Juan Marino indicó que ese haber “es viable fiscalmente” ya que, implica “un costo fiscal del 0,7% del PBI” según sus cálculos y que “el salario básico universal es ahora o nunca”.

El Polo Obrero, que no comparte el reclamo de un salario universal estará de todos modos desde las 10 una jornada frente al Obelisco en rechazo al “ajuste del Gobierno y del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. “En el marco de la jornada de lucha convocada por los compañeros del MTE, contra el ajuste del Gobierno y el FMI, el Polo Obrero y otras organizaciones estaremos en el Obelisco por la universalización del Potenciar Trabajo”, escribió Eduardo Belliboni en su cuenta de Twitter.