Todesca negó injerencia en las discusiones salariales: "Las paritarias son libres, no tienen piso ni techo"

La funcionaria insistió en que el Gobierno no va a interceder en las paritarias, porque "son libres, se trata de una instancia democrática muy importante para la Argentina y no tienen piso ni techo".

Todesca se refirió también a los incrementos en los precios y subrayó que "hace muchos años que la inflación es alta, y eso hace perder ingresos y que no puedas organizarte, y para las empresas es difícil hacer sus planes de negocios", pero aclaró que "no se trata de un tema sencillo como se dijo en otro momento, no hay una solución mágica, es un problema macroeconómico de relación entre las variables".

Por último, recordó que "en la Argentina vivimos una crisis sobre otra, el país estaba severamente endeudado y sobre eso llegó la pandemia, que cada país tuvo que enfrentar con lo que tenía. Hubo un shock muy fuerte sobre la economía mundial y tenemos que usar todas las herramientas para morigerarlo".

En ese punto destacó la ley sobre el aporte de las grandes fortunas. "Fue una iniciativa importante, claro que mueve las aguas porque no es fácil redistribuir el ingreso, pero es un tema que se habla en todo el mundo", concluyó.