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El Gobierno busca establecer un marco de actuación claro ante situaciones de riesgo, con intervención coordinada entre autoridades escolares, fuerzas de seguridad y áreas de salud.

Alerta en escuelas: Jorge Macri dará una conferencia sobre el protocolo que prevé revisar pertenencias y aplicar sanciones.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, brindará este martes una conferencia de prensa en la que detallará el nuevo protocolo de seguridad para escuelas, en medio de la preocupación por amenazas de violencia en establecimientos educativos de la Ciudad.

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Según adelantaron fuentes oficiales, el anuncio se centrará en las medidas adoptadas frente a una serie de episodios recientes que encendieron las alertas en la comunidad educativa. El Gobierno busca establecer un marco de actuación claro ante situaciones de riesgo, con intervención coordinada entre autoridades escolares, fuerzas de seguridad y áreas de salud.

Escuelas privadas El Gobierno busca establecer un marco de actuación claro ante situaciones de riesgo, con intervención coordinada entre autoridades escolares, fuerzas de seguridad y áreas de salud. Imagen: Econoblog De qué trata el protocolo El documento oficial define una serie de acciones preventivas orientadas a reducir riesgos y anticipar situaciones conflictivas. Entre ellas, se propone implementar talleres y espacios de diálogo que involucren a toda la comunidad educativa, con el objetivo de reflexionar sobre el impacto real de las amenazas.

También se establecen medidas concretas dentro de los colegios: supervisión de baños y espacios comunes durante recreos, restricción de salidas del aula en horario de clase y la posibilidad de que cada institución limite temporalmente el ingreso de mochilas o bolsos.

El protocolo pone además el foco en las familias, promoviendo una corresponsabilidad activa. En ese sentido, recomienda a los adultos responsables conversar con los estudiantes sobre retos virales, revisar celulares y mochilas, y prestar atención a cambios de conducta o posibles señales de acoso.

El rol de la Policía Uno de los puntos más sensibles del esquema es la intervención de las fuerzas de seguridad. Según el protocolo, ante una denuncia realizada por la escuela o un tercero, el equipo directivo deberá permitir el ingreso de la Policía al establecimiento. Durante estos procedimientos, la actuación policial deberá centrarse en desactivar la situación de riesgo, priorizando la prevención de conflictos y la reducción de tensiones. A su vez, las autoridades escolares deberán acompañar el operativo en todo momento, garantizando la privacidad de los involucrados y evitando una exposición innecesaria ante el resto de la comunidad educativa.

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