Coronavirus: Ginés blindó plan de vacunas ante propios y aliados, y macrismo insiste con el Congreso

Tras la cumbre de ayer, el legislador oficialista y titular de la comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, manifestó: “Tuvimos la oportunidad de despejar todas las dudas e invitamos al ministro a continuar con el diálogo que desde el inicio de su gestión venimos teniendo”.

Por su parte, la filosa diputada Carolina Moisés señaló que durante la reunión se pudo “confirmar lo que ya sabíamos los argentinos de buena fé: hay un enorme, responsable y sostenido trabajo del Gobierno nacional para cuidar a toda la población, no sólo adquiriendo las vacunas en un contexto internacional adverso, sino asegurando nuevamente los equipos e insumos hospitalarios para todo el país, porque todos debemos comprender que la pandemia aún no terminó”.

Moisés además dejó claro que “el efecto en el plano individual de la vacuna es inmediato, pero alcanzar una inmunización colectiva o de rebaño demorará meses, de modo tal que es fundamental que todos sigamos respetando las medidas de prevención”.

La legisladora jujeña tampoco se olvidó del exsecretario de Salud macrista, Adolfo Rubinstein, “quien destruyó el calendario nacional de vacunación y dejó vencer vacunas sin distribuirlas entre las provincias, y hoy lo tenemos de portavoz en los medios metiendo dudas sobre las vacunas, cuando en realidad lo que busca es ser candidato a legislador por el PRO y así obtener fueros para protegerse de las derivaciones judiciales de los patéticos resultados de su gestión”.

Sobre la ausencia de Juntos por el Cambio, Moisés calificó al grupo opositor de “caprichosos que exigen información”. En esa línea, agregó: “Cuando se la damos, no les perece suficiente; exigen reuniones y cuando se habilitan, elijen no participar, y en este caso no tienen ningún justificativo”.

Respuesta

Desde el radicalismo Claudia Najul, secretaria de la Comisión de Salud, afirmó: “Si el ministro y el Presidente no tienen nada que ocultar, si genuinamente el Presidente quiere que esta crisis la enfrentemos todos juntos, con pluralidad de miradas, no puede negar que el funcionario más importante en materia sanitaria vaya al Congreso”.

Aliado

En defensa del kirchnerismo apareció el clásico opositor-aliado José Luis Ramón (Mendoza), cuya bancada fue clave durante todo 2020 para que el Frente de Todos consiga los votos que le faltaban en varias leyes y para el quorum. Según el legislador, “hay un grupo de diputados” macristas “que no ganaron las elecciones y están pretendiendo extorsionar el funcionamiento o no del Congreso de acuerdo con sus caprichos”. Además, insistió con la vacunación a diputados.

Otros invitados

Durante el encuentro de ayer en el Ministerio de Salud, Ginés González García estuvo acompañado por el administrador de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Limeres; y el jefe de Gabinete del Ministerio, Lisando Bonelli, entre otros.