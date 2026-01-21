Scott Bessent relativizó el sell off de los bonos de EEUU: "Desafiaría la lógica"

Las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, buscaron llevar calma a los mercados en medio del repunte de los rendimientos y la creciente volatilidad global, al descartar riesgos sistémicos en la deuda estadounidense.

Bessent habló de la venta de bonos de EEUU que podría generar alarma en los mercados.

El Secretario del Tesoro de Estado Unidos, Scott Bessent, expresó poca preocupación sobre la reciente venta masiva de bonos gubernamentales estadounidenses durante sus declaraciones realizadas en Davos este miércoles. Bessent vinculó el aumento en los rendimientos del Tesoro con una venta masiva de bonos japoneses, que fue desencadenada por temores de excesos fiscales por parte del gobierno de Sanae Takaichi. Esta situación ha creado presión en los mercados de bonos a nivel mundial.

El Secretario del Tesoro señaló que estuvo en comunicación con sus homólogos japoneses, quienes le han asegurado que implementarán medidas para estabilizar el mercado.

Cuestionado en el Foro Económico Mundial de Davos si EU se está preparando para tal escenario, Bessent respondió que “desafía toda lógica”. Calificando al mercado del Tesoro estadounidense como “ el mercado con mejor rendimiento del mundo” y el mercado de deuda “más líquido”, afirmó que espera que los europeos mantengan su posición.

“Se trata de una narrativa completamente falsa ”, afirmó. “Creo que todo el mundo necesita respirar hondo. No hagan caso a los medios de comunicación, que están histéricos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró que, a partir del 1 de febrero, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia estarán sujetos a un arancel de 10% sobre todos los productos enviados a EU hasta que Dinamarca acepte ceder Groenlandia . El anuncio ha provocado airadas acusaciones por parte de los aliados estadounidenses, que estudian medidas de represalia. Estas podrían incluir aranceles de represalia, pero también una estrategia concertada para deshacerse de los bonos del Tesoro estadounidense.

Aproximadamente un tercio de los bonos del Tesoro estadounidense negociados, estimados en un total de unos 30 billones de dólares, están en manos de extranjeros, con Japón a la cabeza. Otros importantes tenedores de bonos soberanos estadounidenses son Reino Unido, Bélgica, Canadá y Francia.

Una venta agresiva de bonos provocaría un aumento de las tasas de interés a largo plazo, encarecería enormemente el refinanciamiento de la deuda estadounidense para la administración Trump y supondría una pesada carga para el financiamiento de las empresas y la economía en su conjunto.

G_I5YD6XsAAFfN9 Quiénes tienen los bonos de EEUU, según el Financial Times

“Los europeos poseen aproximadamente 10 billones de dólares en activos estadounidenses: alrededor de 6 billones en acciones estadounidenses y aproximadamente 4 billones en bonos del Tesoro y otros bonos”, observó Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote. “La venta de esos activos supondría un duro golpe para los mercados estadounidenses”.

La "venta" de EEUU

Mientras tanto, había indicios en los mercados mundiales de que se estaba produciendo un movimiento de “venta de Estados Unidos”, afirmó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, una empresa de comercio.

Los mercados estadounidenses permanecieron cerrados el lunes por ser día festivo, pero “los rendimientos de los bonos del Tesoro están aumentando considerablemente” en previsión de la reapertura del martes, afirmó.

El dólar cayó y “Japón lidera una venta masiva de bonos a nivel mundial”, observó la analista, quien añadió que las acciones estadounidenses también registraron una caída antes de la sesión del martes en Wall Street.

Ha aumentado la preocupación “por la postura conflictiva de la Administración Trump hacia sus homólogos mundiales, lo que podría frenar el interés por los activos estadounidenses”, y los bonos a más largo plazo están “sufriendo el mayor impacto de la caída”, afirmó Patrick Munnelly, gestor de fondos del grupo Tickmill.