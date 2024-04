¿Se pospone el Pacto de Mayo? Ley Bases, con tiempo límite en el Senado

En el mejor de los escenarios, La Libertad Avanza debería emitir dictamen la próxima semana para esperar que transcurran los 7 días reglamentarios antes de someter el proyecto a votación en el recinto.

De acuerdo al calendario, la Casa Rosada tendrá dos semanas para debatir, emitir dictamen y esperar que transcurran los 7 días reglamentarios antes de votar en el Senado. Eso obligaría al oficialismo a impulsar un trámite exprés y pasar a la firma el despacho de comisión la semana próxima para sesionar antes de la semana del 25 de mayo. Javier Milei había convocado a los gobernadores, a los jefes de los partidos políticos, a empresarios y sindicalistas de debatir en Córdoba un nuevo esquema de coparticipación federal y suscribir un documento de 10 puntos bajo el rótulo de Pacto de Mayo.

Senado, al límite

Pero durante su discurso del 1 de marzo de apertura de sesiones ante la Asamblea Legislativa, el Presidente había exigido que la Ley Bases llegue aprobada al Pacto del Mayo como condición previa para suscribir ese acuerdo. Para cumplir ese plazo fijado por Milei, el Senado deberá apurar el tratamiento del proyecto. Victoria Villarruel repetirá el esquema de giro acotado a sólo tres comisiones como se aplicó en la Cámara de Diputados. Un plenario de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda será el encargado de dictaminar sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

"Esperemos llegar antes del 25 de mayo, es complicado pero lo vamos a intentar", admitió un funcionario nacional al tanto de las negociaciones en el Senado. "Va a ser complicado si abren la discusión de las comisiones y se demora el dictamen. Esta semana casi no habrá actividad por el feriado. Después tenemos la semana del 6 al 10 de mayo y otra del 13 al 17. Después ya estamos en la semana del 25 de mayo", agregó con preocupación el integrante del gobierno.

El gabinete de Javier Milei

En el gabinete de Javier Milei esperan que los gobernadores acaten un debate exprés y no introduzcan modificaciones al texto sancionado hoy en Diputados. Seria una puñalada al Pacto de Mayo convocado por Javier Milei teniendo en cuenta que el proyecto debería regresar a la Cámara baja y no se podría cumplir con los plazos anunciados por el Presidente. "¿Se puede llegar a posponer el Pacto de Mayo si el Senado no cumple con los tiempos fijados por Milei?", fue la pregunta de Ámbito al funcionario nacional. "No es una hipótesis que se esté evaluando ahora, veremos la semana que viene", fue la seca respuesta.