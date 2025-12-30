La Fundación Pensar advirtió que "el orden macroeconómico por si solo no alcanza"

En un informe titulado "A mitad de camino", el think tank del PRO destacó los principales logros de la administración de Javier Milei aunque señaló que aún hay objetivos pendientes.

Para cerrar el 2025, la Fundación Pensar , think tank del PRO , publicó este martes su último informe del año, donde destacó la estabilización macroeconómica que logró el Gobierno en la primera mitad de su gestión aunque remarcó que "hay pendientes" y que "el orden por si solo no alcanza".

El texto firmado por la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez , señaló que la baja de la inflación y el ordenamiento macroeconómicos fueron "los logros más evidentes". Además, resaltó que el Gobierno "retomó una lógica distinta sobre el rol del Estado ": "Menos intervención, menos regulación, más a favor del privado, y una mayor apertura al mundo son señales positivas ", celebró.

A pesar de los halagos a la administración de Javier Milei , el informe titulado "A mitad de camino" también apuntó que hay desafíos pendientes de cara a la segunda parte de la gestión. En primer lugar, advirtió que "hay sectores y lugares del país en donde el día a día es cuesta arriba " y enfatizó que "se necesita más trabajo coordinado con las provincias y los municipios". Otro de los puntos que mencionó fue la necesidad de retomar la obra pública.

A su vez, hizo hincapié en valorizar la agenda de Salud y Educación pública , para que no quede sólo en discusiones presupuestarias. "Ojalá la educación tome centralidad en la agenda nacional, con la misma fuerza que el ordenamiento económico", afirmó.

Logros y deudas pendientes del Gobierno en materia económica

En materia económica, el informe incluye un apartado elaborado por Nicolás Gadano, exgerente general del Banco Central de la República Argentina, y Bautista Santamarina, analista de Pensar, quienes ratificaron que "el principal éxito del programa ha sido la estabilización de la macroeconomía".

El principal aspecto del programa de Milei que valoraron fue la reducción de la inflación de 211% en 2023 a 26%.

image

De cara al año que viene, los analistas anticiparon que el 2026 "probablemente esté dominado por señales mayormente positivas" y previeron que habrá "crecimiento de la actividad, del consumo, de la inversión y de las exportaciones". A su vez, previeron que la inflación seguirá desacelerándose y que el superávit fiscal "mostraría continuidad en su solidez".

En cuanto a los objetivos pendientes, señalaron que los principales desafíos serán "completar la liberalización del mercado de cambios y a la acumulación de reservas, lo que implica levantar los controles de capital remanentes (el cepo a las empresas)".

"Este proceso debería darse bajo un régimen cambiario que efectivamente permita recomponer reservas (hoy se ubican en torno a los u$s15.000 millones, por debajo de los niveles del inicio de la gestión). Una dinámica de este tipo habilitaría un círculo virtuoso: mayor capacidad de repago de la deuda, reducción del riesgo país y, eventualmente, el retorno a los mercados internacionales de crédito", apuntó.

Además, los analistas apuntaron que el Gobierno debe lograr que "la recuperación económica se traduzca en creación de empleo de calidad". En ese sentido, se mostraron optimistas con la reforma laboral y anticiparon que podría "contribuir, en tanto apunta a corregir algunas de las principales debilidades del mercado de trabajo —altos costos, elevada litigiosidad e inflexibilidad—, aunque resulta poco probable que sus efectos sean inmediatos".

Informe Fundación Pensar: aseguran que la "sociedad está esperanzada" pero advierten que "el límite social está muy marcado"

En el plano político, la consultora Mora Jozami (Casa Tres), destacó que "la sociedad está esperanzada". En ese sentido, sostuvo que los "sentimientos positivos superan a los negativos y la idea de un futuro mejor se consolida como el principal ancla del vínculo entre la sociedad y el gobierno".

Sobre este punto, mencionó que uno de los puntos fuertes de la administración libertaria fue lograr, en un contexto de alta incertidumbre, consolidar la idea de que "lo peor ya pasó" o está atravesando su tramo final.

De todas formas, también advirtió que, si bien hay un sentimiento de esperanza, "el límite social está muy marcado". "El tratamiento de jubilados y personas con discapacidad emerge como la principal crítica a la gestión y aparece incluso entre quienes la apoyan. Es un punto sensible del ajuste que concentra malestar transversal y señala una zona de fragilidad en la legitimidad del proceso de ordenamiento económico", analizó Jozami.

Respecto a los problemas principales que afrontará la sociedad en 2026, señaló que la inflación pierde protagonismo mientras que "el deterioro del poder adquisitivo, los bajos salarios y la dificultad para llegar a fin de mes siguen siendo experiencias extendidas".

"Es un apoyo basado menos en resultados plenos y más en la expectativa de que el camino elegido, con costos visibles, conduzca a una mejora", concluyó.