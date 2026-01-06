Decretan feriado para el 7 de enero: de qué se trata y quiénes podrán aprovecharlo

En enero, los feriados no siempre aparecen en el calendario nacional: muchos nacen de historias locales y cambian la rutina por un día. En Argentina, esa tradición convive con celebraciones religiosas y aniversarios que cada comunidad cuida como parte de su identidad.
Enero suma feriados que muchos pasan por alto. El 7 aparece marcado por un aniversario que cambia la rutina y habilita un día distinto.
En la Provincia de Buenos Aires, un listado de feriados de enero 2026 marca el 7 de enero por un motivo bien puntual. La fecha se vincula con un aniversario que se celebra a nivel comunitario y, por eso, solo un grupo específico puede aprovechar ese descanso.
Por qué es feriado el 7 de enero de 2026
El 7 de enero de 2026 figura como feriado local por aniversario fundacional en Tres Picos, una localidad del partido de Tornquist. En otras palabras: el descanso no corre para toda la provincia ni para el país, sino para quienes trabajan o viven en esa comunidad y organizan su jornada según esa conmemoración.
El mismo esquema se repite con otras ciudades y partidos bonaerenses a lo largo del mes, cada uno con su propia fecha marcada. Además, el listado aclara que, cuando el día coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, se toma como día no laborable; en este caso, el 7 de enero queda reservado como feriado por el aniversario de la localidad.
Feriados inamovibles de 2026
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 17 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 se diciem Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables bre: Navidad
Feriados trasladables de 2026
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
