Decretan feriado para el 7 de enero: de qué se trata y quiénes podrán aprovecharlo + Seguir en









Enero suma feriados que muchos pasan por alto. El 7 aparece marcado por un aniversario que cambia la rutina y habilita un día distinto.

Entre actos, historia y pertenencia, un aniversario fundacional suma una pausa distinta que muchos descubren recién cuando miran el calendario. Depositphotos

En enero, los feriados no siempre aparecen en el calendario nacional: muchos nacen de historias locales y cambian la rutina por un día. En Argentina, esa tradición convive con celebraciones religiosas y aniversarios que cada comunidad cuida como parte de su identidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la Provincia de Buenos Aires, un listado de feriados de enero 2026 marca el 7 de enero por un motivo bien puntual. La fecha se vincula con un aniversario que se celebra a nivel comunitario y, por eso, solo un grupo específico puede aprovechar ese descanso.

feriados Una fecha especial se cuela en la primera semana del año y rompe la rutina con festejos, actos y un respiro inesperado. Pixabay Por qué es feriado el 7 de enero de 2026 El 7 de enero de 2026 figura como feriado local por aniversario fundacional en Tres Picos, una localidad del partido de Tornquist. En otras palabras: el descanso no corre para toda la provincia ni para el país, sino para quienes trabajan o viven en esa comunidad y organizan su jornada según esa conmemoración.

El mismo esquema se repite con otras ciudades y partidos bonaerenses a lo largo del mes, cada uno con su propia fecha marcada. Además, el listado aclara que, cuando el día coincide con sábado, domingo o un feriado nacional, se toma como día no laborable; en este caso, el 7 de enero queda reservado como feriado por el aniversario de la localidad.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciem Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables bre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Temas Feriados