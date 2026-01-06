A partir de enero de 2026, los contribuyentes adheridos al Monotributo deben afrontar incrementos en los montos mensuales, tras la actualización dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo esquema impositivo está pensado para actividades económicas de menor escala y permite unificar en un solo pago el impuesto integrado junto con los aportes jubilatorios y la obra social.
Todos estos monotributistas deberán pagar más de $100.000 en enero 2026
El organismo definió las categorías vigentes, los límites de facturación anual y los importes que regirán en el régimen simplificado.
De esta manera, los monotributistas que prestan servicios o venden bienes continúan bajo un sistema simplificado, aunque con valores actualizados que condicionan tanto el monto a pagar como la recategorización anual.
Escalas vigentes del monotributo
ARCA señaló que los límites de facturación anual que regirán desde enero de 2026 definen la categoría en la que queda encuadrado cada monotributista:
Los límites por categoría son los siguientes:
Categoría A: $8.992.597,87
Categoría B: $13.175.201,52
Categoría C: $18.473.166,15
Categoría D: $22.934.610,05
Categoría E: $26.977.793,60
Categoría F: $33.809.379,57
Categoría G: $40.431.835,35
Categoría H: $61.344.853,64
Categoría I: $68.664.410,05
Categoría J: $78.632.948,76
Categoría K: $94.805.682,90
Superar el límite anual establecido implica la obligación de recategorizarse o de abandonar el monotributo para pasar al régimen general.
ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo, según mi categoría
Los importes a abonar contemplan el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social. Según categoría quedarían así:
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)
