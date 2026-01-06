Todos estos monotributistas deberán pagar más de $100.000 en enero 2026 + Seguir en









El organismo definió las categorías vigentes, los límites de facturación anual y los importes que regirán en el régimen simplificado.

El organismo destacó la importancia de verificar con anticipación las fechas de pago para evitar multas o demoras administrativas. Depositphotos

A partir de enero de 2026, los contribuyentes adheridos al Monotributo deben afrontar incrementos en los montos mensuales, tras la actualización dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El nuevo esquema impositivo está pensado para actividades económicas de menor escala y permite unificar en un solo pago el impuesto integrado junto con los aportes jubilatorios y la obra social.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De esta manera, los monotributistas que prestan servicios o venden bienes continúan bajo un sistema simplificado, aunque con valores actualizados que condicionan tanto el monto a pagar como la recategorización anual.

arca Escalas vigentes del monotributo ARCA señaló que los límites de facturación anual que regirán desde enero de 2026 definen la categoría en la que queda encuadrado cada monotributista:

Los límites por categoría son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K: $94.805.682,90 Superar el límite anual establecido implica la obligación de recategorizarse o de abandonar el monotributo para pasar al régimen general.

ARCA ARCA: cuánto tengo que pagar de monotributo, según mi categoría Los importes a abonar contemplan el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la contribución a la obra social. Según categoría quedarían así: Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio)

Temas ARCA