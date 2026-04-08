Reforma Laboral: la UIA pidió intervenir en la causa judicial por la suspensión de los artículos + Seguir en









La entidad empresaria pidió involucrarse en el expediente para defender "los intereses colectivos del sector empleador", apeló la cautelar y advirtió sobre el impacto de la decisión judicial.

La UIA pidió intervenir en la causa judicial por la suspensión de los artículos de la reforma laboral. Imagen creada con IA

La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó formalmente este miércoles intervenir en la causa judicial que suspendió artículos centrales de la reforma laboral. Además, apeló la medida cautelar dictada por la Justicia del Trabajo tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de una presentación firmada por su presidente Martín Rappallini, el vicepresidente Rodrigo Pérez Graziano y sus abogados, la entidad empresaria pidió intervenir en el expediente para defender "los intereses colectivos del sector empleador".

La UIA se prepara para defender la reforma laboral La movida judicial confirma la decisión de la central industrial de involucrarse activamente en la disputa legal en torno a la Ley de Modernización Laboral, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, hiciera lugar a un planteo de la CGT y dispusiera la suspensión provisoria de 82 artículos hasta que se dicte una sentencia definitiva.

De esta manera, la UIA sostuvo que la reforma no implica regresividad en materia de derechos laborales ni presenta inconstitucionalidades, y advirtió que la medida judicial impacta de manera directa sobre el funcionamiento de las empresas.

Reforma Laboral Congreso La movida judicial confirma la decisión de la central industrial de involucrarse activamente en la disputa legal en torno a la Ley de Modernización Laboral. En un comunicado difundido días atrás, la entidad manifestó su preocupación por la cautelar y remarcó la importancia del respeto a la división de poderes para el normal funcionamiento institucional y económico. En ese sentido, sostuvo que dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso debería ser “el último recurso del orden jurídico y no el primero”.

Desde la organización también señalaron que el país necesita “reglas claras, previsibles y estables” que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad. En su momento, el fallo judicial que suspendió parte de la ley a pedido de la CGT advirtió sobre una posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de perjuicios para los trabajadores. Entre los principales argumentos se menciona el principio de progresividad, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder una vez reconocidos, así como el deber de las leyes de garantizar la protección del trabajador.

Temas Reforma Laboral