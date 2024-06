Se terminó la luna de miel: Javier Milei cumple sus primeros seis meses de gestión en medio de tensiones internas

Este lunes el presidente Javier Milei cumple sus primeros seis meses al frente del Poder Ejecutivo. Lo hace en medio de jornadas turbulentas en los mercados financieros y luego de haber atravesado una semana crítica en lo que respecta a su equipo de trabajo, en donde la sangría de funcionarios parece no tener fin.

Así las cosas, el Gobierno apuesta sus fichas al tratamiento de la ley Bases en el Senado, que tendrá lugar el jueves de esta semana. En Balcarce 50 se mueven contra reloj para conseguir los votos, que todavía no están. Un hipotético escenario comenzó a sobrevolar en los pasillos de Casa Rosada en las últimas horas: la posibilidad de que la titular del Senado, Victoria Villarruel, tenga que desempatar la votación. Funcionarios de diálogo directo con el jefe de Estado aseguran que eso no representa un peligro, pero para otros no está tan claro.