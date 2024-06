La contundente frase de Javier Milei sobre Nicolás Posse: "Ya es historia"

Al ser consultado sobre las irregularidades que hubo en el acopio y entrega de alimentos, el primer mandatario manifestó: "Lo que no esté en orden... Vamos a ser implacables con la corrupción en todas las líneas". Y remarcó: "Ningún alimento llegó tarde".

Respecto a la demora en el nombramiento del asesor Federico Sturzenegger, Milei respondió que se está "definiendo" cuál será su cargo. "Porque es como estamos definiendo la próxima reforma del Estado", argumentó.

Luego del saludo de Javier Milei, el portavoz presidencial Manuel Adorni se refirió a las sospechas de espionaje que pesan sobre Nicolás Posse. "Nosotros tenemos la obligación de denunciar un acto de corrupción y cualquier episodio que se aleje de la ley. Si efectivamente tuviéramos una sospecha, lo vamos a denunciar", sostuvo.

Además, Adorni explicó qué quiso decir Javier Milei al remarcar que el exjefe de Gabinete "ya es historia": "Cuando me vaya yo, al otro día, también voy a ser historia. Es un funcionario que hoy no pertenece al Poder Ejecutivo, por lo tanto es historia".

Sin Sandra Pettovello, Javier Milei volvió a encabezar una reunión de Gabinete

Antes de pasar por la sala de conferencias, el presidente Javier Milei volvió a encabezar una reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego de varias semanas de no estar presente en dichos encuentros. No obstante, en plena crisis por los alimentos almacenados, la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, no estuvo presente.

Según explicó Manuel Adorni, la ministra "tenía un tema de agenda hoy, estaba terminando con el tema de las renuncias y los tiempos hicieron que no estuviera presente".

La reunión de Gabinete marcó además el debut oficial de Guillermo Francos como jefe de gabinete tras la salida de Nicolás Posse, sospechado de haber espiado a sus compañeros de trabajo. La semana pasada hubo un encuentro pero Francos aún no había sido oficializado.

El presidente Javier Milei concurrió el lunes a la sede del Ministerio de Capital Humano para reunirse durante una hora y media con la titular de la cartera, Sandra Pettovello, en otra muestra de fuerte respaldo a la funcionaria tras la polémica por el no reparto de alimentos.

El encuentro entre Milei y Pettovello se inició al mediodía, en medio de críticas de la oposición a la ministra, a quien acusan de dejar vencer alimentos en los depósitos. El domingo, en su primera actividad tras regresar de una gira por El Salvador y Estados Unidos, Milei recibió a Pettovello en la Quinta de Olivos.