Según Durán Barba, Milei fue "torpe" al sumar a Macri a la campaña

En declaraciones a la prensa, Durán Barba analizó el resultado de las PASO , en las que Milei logró una gran performance de más del 30% de los votos, fuera de todos los vaticinios. Sin embargo, para el analista político ecuatoriano el candidato de LLA cometió un error que podría tener algún tipo de costo , aunque ello no afecte las aspiraciones presidenciales.

“Si Milei es presidente le dará a Mauricio tanto espacio como (Néstor) Kirchner a (Euardo) Duhalde, nada”, agregó Durán Barba. Sin embargo, a pesar de este mal movmiento, el analista ecuatoriano vaticinó que el economista puede ganar sin problemas las elecciones.

“Tiene muchísimas chances y no es imposible que gane en una vuelta. No creo que de ninguna manera lo hagan Patricia Bullrich o Sergio Massa”, sostuvo Durán Barba este sábado. “Milei es una persona autoritaria, ambiciosa de poder, con temperamento fuerte y las personas así no tienen un padre que les haga sombra. Asesinan al padre al otro día. En la campaña lo dirá, pero un presidente es presidente”, definió el analista.

Según Durán Barba, “a Milei lo votan porque grita y por su lenguaje corporal”. También marcó que transmite en mejor medida el “cambio”. El analista profundizó la intención de voto sobre el candidato libertario y consideró que los electores del candidato libertario no votan en sí por él, “sino contra el sistema”.

“Cambio significa cualquier cosa. Cambio era la izquierda de Pedro Castillo en Perú; en Chile, (Gabriel) Boric; y la derecha con (Jair) Bolsonaro en Brasil. La gente quiere algo distinto sin importar el contenido”, enfatizó Durán Barba.