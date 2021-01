Alberto Fernández afirmó que Horacio Rodríguez Larreta "genera innecesariamente" un conflicto

En declaraciones a la radio AM 750, Fernández sostuvo que el jefe de Gobierno porteño "exagera" y "genera innecesariamente un conflicto donde no debería haberlo", al advertir: "No quisimos hacer un daño a nadie, sino tratar de reparar una irregularidad".

Al recordar la transferencia de recursos coparticipables a la Ciudad dispuesta en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, Fernández reseñó que "dieron fondos a un distrito, a través de un decreto, privilegiándolo con un falso argumento que era para pagar la seguridad que se les traspasaba desde el Gobierno nacional al de la Ciudad".

"Tan falso era ese argumento que el mismo Jefe de Gobierno anda dando conferencias de prensa diciendo que ahora los porteños iban a tener peores plazas, colegios y hospitales porque les sacamos esos recursos. Pero si los recursos no eran para eso, sino para la seguridad", recordó Fernández.

Al respecto, el Presidente anticipó que hablará con Rodríguez Larreta para "insistir en resolver las cosas como se deben".

"Las cosas no se hacen como a uno le da la gana, sino como la ley manda y las instituciones ordenan. Nosotros realmente queremos darle los recursos que necesita la Ciudad para pagar la seguridad, porque así lo establece la Constitución. Pero hacerlo como la ley marca", subrayó.

También pidió quitarle "contenido político" a la discusión porque el Gobierno nacional, dijo, "no tuvo nunca el propósito de lastimar a nadie, de arruinarle el gobierno a Rodríguez Larreta o complicarle la vida a los porteños".

"Simplemente es poner en orden algo que se hizo mal y que todos sabemos que se hizo mal. Es un acto de poca honestidad intelectual plantearlo de otro modo", insistió.

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y los legisladores del Frente de Todos también se sumaron hoy a los cuestionamiento a Rodríguez Larreta por la decisión de no acudir a la reunión convocada por el Gobierno nacional.

Rodríguez Larreta había dicho que esperará la resolución de la Corte Suprema de Justicia a los dos planteos de "inconstitucionalidad" que hizo el Ejecutivo porteño sobre la norma de readecuación de fondos sancionada por el Congreso.