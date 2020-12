Senado: cruces en la comisión de Acuerdos por un pliego judicial

Detrás de la discusión que activó el legislador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez (Córdoba) se esconde la relación de la candidata con el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo.

“Yo no soy apéndice de mi marido. Soy absolutamente independiente de la ideología política del doctor Recondo o de su actividad. Soy Silvia Mora, con 40 años de actuación en la Justicia, sin haber tenido una sola sanción. Esto de decir que porque mi marido trabaja en el Consejo se me va a otorgar o no, lo decidirán ustedes”, aseguró la postulante ante el ramillete de consultas de Martínez.

De manera llamativa, Fernández Sagasti no puso paños fríos ante el constante cruce entre Martínez y Mora, y tuvo que intervenir el oficialista Martín Doñate.

“El senador Martínez ha incurrido en consultas con cuestiones de índole familiar, se ha excedido y cierra su presentación diciendo que (Mora) es una profesional intachable pero previamente ha pretendido ensuciar su pliego y su trayectoria”, señaló el legislador rionegrino.

Desde el Frente de Todos quedaron en analizar los pliegos junto a los tratados ayer -se encontraba el de Alejo Ramos Padilla como juez electoral bonaerense- y avanzarán en las próximas horas con los dictámenes correspondientes.