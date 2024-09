Senado expone a Javier Milei a nuevo veto y buscar voltear DNU de la SIDE

Ayer desde el peronismo advirtieron que “se está debatiendo el presupuesto mínimo para que las universidades puedan funcionar garantizando los haberes docentes, el 80% de los docentes se encuentran debajo de la línea de la pobreza”.

Desde LLA, el jefe de bloque Ezequiel Atauche admitió que “es un tema que a nosotros nos preocupa y desde el Gobierno hemos levantado un 70% el presupuesto que desde el 2022 no se levantaba y antes no se reclamaba. Debemos cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”. Y advirtió que “el impacto fiscal de esta medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ronda los 800 millones de dólares y el Ministerio de Capital Humano informó que ronda los 1.100 millones”.

Mensaje a Javier Milei

El radical Martín Lousteau apuntó directamente contra Javier Milei: “Me llama la atención que se diga que este gobierno tiene preocupación especial por la educación cuando la comisión de Educación recién constituyó la semana pasada, no se prorrogó el FONID y hubo una gran marcha universitaria”. “El presidente habla de la educación como adoctrinamiento y aún hoy no terminan de cumplir con los gastos de financiamiento, nos lo dicen los rectores”. “Si le preocupara la educación, no se hubieran comido dos meses por la pérdida de salario de los docentes. No se aprecia ese desvelo por la educación”, agregó.

Anoche Villarruel logró dilatar la convocatoria a sesión a pesar del reclamos de la oposición que pretendía bajar hoy mismo al recinto. La vicepresidenta mantiene un vínculo inestable con la Casa Rosada e intenta ser la cara de una nueva derrota del gobierno nacional en el Senado. En Diputados, el panorama tampoco es el mejor para La Libertad Avanza. Guillermo Francos expondrá su informe de gestión y deberá responde mas de 2000 preguntas formuladas por los bloques opositores.

Mientras tanto no arranca la mesa de coordinación de LLA con el PRO y el MID de Oscar Zago por la desconfianza cruzada entre Martín Menem y Mauricio Macri que pretende desplazar al actual presidente de Diputados para remplazarlo por Cristian Ritondo.