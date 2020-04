Senado: oposición pide fulminar los feriados post cuarentena para recuperar productividad

“Las medidas de aislamiento, que recaen sobre muchas empresas del sector privado que no quedaron exceptuadas por la índole no indispensable de sus actividades, han buscado preservar los salarios de sus empleados aun cuando éstos no podrán realizar sus tareas productivas y, en consecuencia, las empresas no podrán obtener ingresos consecuentes con esos gastos salariales”, señalaron en los argumentos del texto los senadores Luis Naidenoff (UCR, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio) y Humberto Schiavoni (titular del PRO en la Cámara alta).

Para los legisladores opositores, es necesario “que los trabajadores que hoy no pueden realizar sus tareas por el aislamiento, ni siquiera desde sus propios domicilios, porque el tipo de tareas no lo permite, recuperen los días no trabajados en futuros días feriados”. En esa línea, destacaron: “De este modo, los salarios que hoy enfrentan las empresas sin una tarea a cambio sólo constituirán un anticipo del trabajo futuro de sus empleados en los días feriados por venir, y su costo sólo será financiero, no económico”.

En otro tramo de los fundamentos, el macrismo expuso que la iniciativa “no lesiona a los trabajadores, ya que sólo los lleva a cumplir con sus tareas en un tiempo posterior al previsto, haciéndolos adelantar los feriados a estos días de aislamiento” y que, “de este modo, todos los sectores estarán haciendo su contribución razonable a la solución de esta pandemia global, en la medida de sus posibilidades”.

“La propuesta también deberá estar acompañada de un equilibrio con el sector turístico, ya que tal vez sea uno de los últimos en recuperarse. La realidad es que los feriados que no ayudarán a esa actividad por mantenerse parcialmente la cuarentena, o ante el eventual bloqueo al transporte de pasajeros hacia destinos vacacionales, tendrían que considerarse laborables para los ítems que sí estén permitidos”, manifestó a Ámbito Financiero la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO), quien también firmó el proyecto en cuestión.

“En estos días de convulsión social internacional por las medidas que pretenden mitigar los daños que está produciendo el Covid-19 en la salud de la población y que ha llevado a varios países, entre ellos el nuestro, a tomar medidas que resienten la actividad económica, creemos que todos los esfuerzos por hacer más llevadera y justamente distribuida la carga que nos impone este flagelo nunca serán suficientes y son siempre bienvenidas las ideas que puedan facilitarlo”, agregaron los senadores macristas.

“Lilitos”, contra Losardo

Los diputados de la Coalición Cívica quieren interpelar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, tras las “presentaciones judiciales efectuadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación -que comanda el ultra K Horacio Pietragalla-, solicitando la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, quien se encuentra condenado por haber sido uno de los máximos responsables de la tragedia de Once”.