Senado: Frente de Todos acusó al macrismo de "no respetar las reglas del juego democrático"

Los senadores oficialistas emitieron un comunicado horas después que la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación, Silvina Batakis, defendió la iniciativa ante un plenario de Comisiones del Senado y repudiaron la judicialización de las sesiones por videoconferencia, como ya ocurrió en Diputados.

“La bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado, recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas. Judicializan la política porque no aceptan las regladas del juego democrático”, afirmó el FdT.

“Repudiamos el accionar que los caracteriza como oposición: son irresponsables”, le espetaron a Juntos por el Cambio. “No comprenden el momento que vive el mundo ni la responsabilidad que tenemos como legisladores y se niegan a trabajar para dar la solución a los problemas resultantes de 4 años de su fracasada gestión de gobierno”, añadieron.

Según dijo Batakis, hasta 2019 el gasto anual derivado de la Nación a la Ciudad por el traspaso de una parte de la Policía Federal debe ser de $24.500 millones. El proyecto establece que ese monto será actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad.

Sin embargo, la propuesta fue cuestionada duramente por la oposición, en tanto algunos senadores del Frente de Todos sugirieron que el Gobierno porteño debería devolver los recursos que recibió de más desde 2016. Desde Juntos por el Cambio defendieron la posición de la Ciudad de pedir que no se le quiten recursos y acusaron al Gobierno nacional de querer solucionar el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y la policía bonaerense quitándole recursos a otro distrito.

Lo cierto es que la cúpula de Juntos por el Cambio ya ordenó a sus jefes de bancadas no participar en sesiones del Congreso donde los temas no hayan sido consensuados de manera previa y que no tengan que ver con la pandemia.

Para los senadores del Frente de Todos son “excusas” para “no acompañar leyes que favorecen a las mayorías”, y recordaron la Ley de Alquileres, de Teletrabajo y de Pesca.

Además, remarcaron que el macrismo “objeta” ahora las sesiones remotas con protocolo que antes “validó, y repasaron los logros en la labor parlamentaria desde el inicio del pandemia: 12 sesiones remotas, 15 leyes sancionadas, 23 proyectos aprobados (media sanción) y pronunciamientos sobe decretos y DNU. “Todo esto se pudo llevar adelante gracias al compromiso del personal legislativo, que garantizó el funcionamiento de las áreas esenciales”, destacaron.

Por último, el bloque de Senadores del FdT respaldó el trabajo que realiza la Cámara alta en forma remota y aseguró que “estamos comprometidos con seguir este camino, que es el por y para el cual el pueblo argentino nos eligió”.