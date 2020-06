Berni se comparó con Belgrano y dijo: "Si tengo que vestir cardones simulando ser policías, lo voy a hacer"

El funcionario, que días atrás había criticado a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic por la falta de apoyo, indicó vía Twitter: “Si a Belgrano le hubiesen dado los ponchos, los alimentos y las armas que necesitaba para su tropa, otro hubiera sido el resultado de la batalla de Vilcapugio”.

“Casi el 40% de los argentinos habitan la Provincia de Buenos Aires. Esa es la responsabilidad que gestiono”, agregó.

Además, en un acto de sinceridad, continuó: “Si, como Belgrano, tengo que vestir cardones simulando ser policías, lo voy a hacer. No sin antes, decirles la verdad a los bonaerenses”.

Berni relató en una entrevista televisiva que la última vez que habló con su par de Nación fue "media hora antes que se firme el decreto de la cuarentena", el 19 de marzo pasado y dijo estar “resignado”.

"No tiene nada que ver que seamos del mismo partido, es la voluntad del Gobierno nacional de asistir a una provincia que tiene un problema de seguridad profunda y que no tiene los recursos, no solo humanos y tecnológicos, para afrontarlos", cerró Berni.