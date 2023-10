Sergio Massa y Axel Kicillof concluyeron la caravana peronista en La Matanza

Además, Axel Kicillof señaló que su espacio "va a ganar las elecciones con militancia ". "No conocen a nuestra provincia, a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores que dieron la vida para defender sus derechos que no vamos a entregar", dijo y culminó afirmando que "la boleta que defiende los derechos e impulsa las transformaciones para el bienestar del pueblo es la de Unión por la Patria ".

Hoy es un día histórico que empieza a pleno sol



Estamos en la calle junto a nuestro pueblo en una recorrida en defensa de la soberanía, la memoria y los derechos conquistados por los trabajadores.



Y tenía que comenzar aquí, en el kilómetro cero del peronismo, el lugar donde… pic.twitter.com/G89iWRiZga — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 7, 2023

Máximo Kirchner respaldó a Sergio Messi y cruzó a Javier Milei

En el marco del acto por el Día de la Identidad Villera en el Bajo Flores, Máximo Kirchner se refirió al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei: "Cuando alguien quiere gobernar la Argentina, no anda con una motosierra en la mano. Nadie que quiere solucionar realmente los problemas de la gente anda con una motosierra en la mano".

Asimismo, criticó los discursos negacionistas que Milei encarnó en el último debate presidencial: "Parece mentira que 20 años después haya algunos todavía que siguen insistiendo en que lo que sucedió no sucedió. Más que gorilas son inhumanos".

Es por eso que le pidió a los presentes que "no dejen que los quiebren. No dejen que les digan que no merecen. Que su trabajo no vale, que su esfuerzo no vale".

Finalmente, le habló directamente a Sergio Massa: "Esto que pasa hoy acá es lo que tenés que perseguir. Que 20 años después de haber ido a un lugar te recuerden de esta manera. Hacelo, lo podés hacer". Y concluyó: "Con la misma convicción que me opuse al acuerdo con el FMI por las consecuencias actuales es con la que voy a votar a Sergio Massa el 22 de octubre".