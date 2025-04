Sesión $LIBRA con derrota para Javier Milei: ¿un antes y un después para su fortaleza en Diputados?

“La sesión fue una confirmación de que son unos 4 de copas: no la vieron venir”, dijo uno de los diputados que trabajó para que la sesión de este martes llegara a buen puerto. “Habla de su mala capacidad de hacer política” , remató esa misma fuente. Es que fue el propio Gobierno el que interrumpió las negociaciones con los diputados que impulsaban los proyectos vinculados a $LIBRA, pero que se mostraron dispuestos a encontrar un punto de acercamiento con los libertarios. Al parecer, en la Casa Rosada pensaron que, con enviar a Francos a brindar su informe de gestión, tal cual establece la Constitución, frenarían la sesión.

Pero al mismo tiempo, los libertarios confiaron en que, una vez más, los gobernadores les “salvarían las papas”, cosa que no ocurrió. Por un lado, los diputados de Córdoba cercanos al gobernador Martín Llaryora y, por otro, los que responden al catamarqueño Raúl Jalil habilitaron el quórum. En general, esos jefes provinciales son a los que apela el Gobierno para desbaratar sesiones que incomodan.

Oposición Diputados Los diputados aseguran que el Gobierno suspendió las negociaciones para desactivar los proyectos $LIBRA. Mariano Fuchila

A esto se les sumaron otras dos presencias que hicieron que la sesión se pueda poner en marcha con 130 presentes que, en otra instancia, también podrían haber desactivado una sesión. Ellos fueron el jujeño Jorge Rizzotti (Democracia para siempre), que responde a su gobernador, Carlos Sadir; y el chubutense Jorge “Loma” Ávila.

Pese a que los gobernadores le soltaron la mano a Javier Milei en este caso, para aquellos diputados que se cargaron la sesión al hombro no significa, necesariamente, un quiebre. Es decir, lo que se vio esta semana, no habría sido más que “una mayoría circunstancial” que quizás no volverá a repetirse.

Más bien, los jefes provinciales –a los que muchas veces el Gobierno les promete cosas que después no les da—vieron que a Milei “le entraron las balas” por difundir la criptomoneda que después terminó en fraude. En muchos casos, más allá del “látigo y la chequera” que la Casa Rosada aplica a cambio de no dar quórum, los gobernadores prefieren no ponerse al jefe de Estado en su contra. Es que en sus provincias, de acuerdo a encuestas que manejan, suele medir más el Presidente que ellos mismos.

Al parecer, en las últimas semanas, y gracias al caso $LIBRA, la balanza se estaría inclinando a favor de los mandatarios. Por eso, más de un gobernador “no quiere dejar morir el tema”, como explicaron a este medio. “Algunos son obsecuentes y otros, no. Y quieren ganar las elecciones”, sintetizaron en diálogo con Ámbito. Serán muchos los gobernadores que deberán medir fuerzas con el oficialismo en este año.

Así las cosas, los gobernadores apelaron al pragmatismo con la mira puesta en las elecciones, aprovechando el impacto del caso $LIBRA. Pero, se sabe que el Gobierno Nacional aplica, con ellos, el famoso toma y daca para negociar bajas y echar por tierra sesiones sensibles. Es decir, la sesión cripto no necesariamente implique que, de acá en más, la oposición dominará la agenda parlamentaria: los que en la última sesión perjudicaron a Milei, en la próxima podrían salvarlo.

El PRO define su futuro

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, habrá que seguir muy de cerca el comportamiento del PRO, que también dio de qué hablar en la sesión $LIBRA. A contramano de todo pronóstico, la bancada que conduce Cristian Ritondo sigue unida.

Eso no significa que de cara a los comicios de este año, se sigan mostrando alineados ni que todos los diputados estén dispuestos a auxiliar al oficialismo, como lo hicieron hasta acá (salvo el caso del larretista Álvaro González que suele despegarse de sus pares). De hecho, el propio Milei los tildó de "aliados incondicionales" luego de un año en el que el trabajo en tándem fue decisivo para ratificar DNUs y blindar vetos presidenciales.

Más bien, habrá que seguir muy de cerca cómo vota el macrismo, sobre todo si la pelea entre el presidente del partido, Mauricio Macri, y los libertarios sigue en ascenso. Lo mismo para aquellos diputados que integran el bloque PRO pero que no se calzaron la peluca.

Cristian Ritondo Silvia Lospennatto Diego Santilli PRO Diputados De cara a las elecciones, los comportamientos del PRO serán decisivos. Foto: Ignacio Petunchi.

Durante la sesión $LIBRA, hubo varios diputados que se despegaron de la postura mayoritaria, que rechazó las tres propuestas aprobadas. El cordobés Héctor Baldassi, que suele hacer su propio juego, se abstuvo al momento de la votación de la comisión investigadora; votó a favor en el pedido de informes y negativo las interpelaciones.

Pero hubo otros casos: los macristas Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas, Silvia Lospennato, Ana Clara Romero, María Sotolano y María Eugenia Vidal. Todos ellos se abstuvieron en el pedido de informes, luego de haber rechazado la comisión investigadora y las interpelaciones a funcionarios nacionales.

"Estamos definiendo si somos oficialismo u oposición", dijeron desde el bloque PRO, donde al menos por ahora, no dan muchas señales opositoras y, de hecho, esta semana Ritondo dio un discurso al recibir un premio de la revista Parlamentario en el que aseguró que su "sueño" es trabajar junto a La Libertad Avanza en Buenos Aires, su provincia. Aunque, al mismo tiempo, una importante fuente cercana a Macri, no descartó, en diálogo con este medio, que, a futuro, el bloque termine partiéndose. "Nadie lo está viendo", aseguró. Pero, al menos por ahora, no parecería haber movimientos en ese sentido.