Silvia Lospennato se cruzó con Cristian Ritondo en el Congreso tras apoyar el rechazo a los vetos de Javier Milei

De la pelea también participó Alejandro Finocchiaro quien apuntó contra su copartidaria por la decisión de cambiar su postura.

Silvia Lospennato protagonizó un fuerte cruce con sus compañeros de bancada tras acompañar a la oposición en la votación.

Además de la importante derrota legislativa que sufrió el Gobierno con el rechazo a los vetos contra las leyes de Financiamiento Universitaria y Emergencia Pediátrica, esta tarde también quedó expuesta en la Cámara de Diputados la interna dentro del PRO, el principal y prácticamente único aliado del oficialismo dentro del Congreso. El jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, protagonizó un fuerte cruce con su compañera de bancada, Silvia Lospennato, una de las que más resistió al acuerdo electoral con La Libertad Avanza y quien se diferenció y se sumó a la oposición en las votaciones.

Además de Lospennato, también se corrió del apoyo férreo al Gobierno María Eugenia Vidal que acompañó la ley del Garrahan y se abstuvo en la de Universidades.

El fuerte cruce entre Silvia Lospennato, Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro Antes de la votación final, Finocchiaro pidió la palabra para exponer a sus compañeras. “El parlamento argentino no está confeccionado como el parlamento inglés. Nosotros tenemos un hemiciclo y en el parlamento inglés hay un sistema de gradas enfrentadas. De un lado están los que defienden unos valores y enfrente los que defienden otros valores”, lanzó.

Luego agregó: “De un lado están los que defiende una postura y del otro, los que defienden la postura contraria. A la luz de algún discurso y de algunos votos que presiento, hoy sería magnífico que tuviésemos en la Cámara de Diputados un sistema de gradas como el inglés. Así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno”, dijo Finocchiaro en alusión a sus compañeras.

Justo después de Finocchiaro, fue el turno de la propia Lospennato quien comenzó su intervención al afirmar: “Es una buena oportunidad hablar después de otro compañero de bloque para mostrar que no siempre todos pensamos lo mismo”, arrancó. “No te voy a permitir que me digas kirchnerista porque no voto como vos querés”, agregó. Mientras continuaba el debate, se pudo ver el enfrentamiento enfático entre Lospennato y sus compañeros, con gritos y gestos de reproche. El incidente expuso la fractura de la bancada opositora en este debate. Cruce Ritondo Lospennato Diputados