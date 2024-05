Socialismo y kirchnerismo, los enemigos contra los que apuntó Javier Milei

En otro pasaje de la noche, se refirió a la batalla cultural y al diseño de políticas, y puntualmente "cómo enfrentar y darle pelea de frente al socialismo del siglo XXI", al que referenció en el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, "esos enemigos que, de repente, tratan de voltear a este gobierno porque quieren que sigan el socialismo y la miseria".

El Grupo de Puebla, Cristina Kirchner y Pedro Sánchez, los apuntados por Javier Milei

El Grupo de Puebla se un foro político integrado por representantes de la izquierda latinoamericana y europea que fue fundado en 2019 y que integran personalidades como la expresidenta Cristina Kirchner y el actual mandatario español, Pedro Sánchez, entre otros 170 miembros, con quienes Milei mantiene disputas constantes desde antes de asumir el gobierno.

Precisamente ambos fueron foco de cánticos por parte de los militantes libertarios que acudieron al evento de esta noche. En el caso de la exmandataria argentina, el público presente pidió por su arresto ("Cristina se va presa"), a lo que Milei respondió: "Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastantes quilombos?".

En otro momento, desde las gradas del estadio bajó un grito contra el presidente del gobierno español ("Sánchez compadre, la c.... de tu madre"). Allí, lejos de sumarse, el jefe de Estado respondió riéndose sobre el escándalo diplomático reciente y señaló: "Mondino me va a pedir horas extras".

Sobre el final, Milei debatió con el diputado José Luis Espert respecto de sus inicios en la política, lo que definió como "meterse en el barro" para combatir la batalla cultural en la práctica. En ese sentido, consideró como necesario meterse "en el barro" para que los "zurdos" no los lleven "puestos.

"Si nos quedamos en la batalla cultural, esto no funciona. Se necesitan los jugadores para que se mueva la pelota. En ese sentido, hay liberales que ya sea por envidia o por ser unos fracasados o incapaces se dedican a tirarle piedras a los propios. Te pasó a vos, me pasó a mi, nos pasa a todos los que decidimos meternos en el barro. Pero la realidad es que si no nos metemos en el barro, los zurdos nos llevan puestos, porque lo que importa es tener el poder", reconoció.