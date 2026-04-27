Subte: liberan los molinetes de la línea B este lunes 27 de abril por un reclamo y los pasajeros viajarán sin pagar:

Los trabajadores del subte liberarán los molinetes este lunes 27 de abril desde las 7:00 en la estación Federico Lacroze de la Línea B , en una medida impulsada por Metrodelegados y organizaciones feministas para reclamar la reincorporación de Araceli Pintos , despedida tras denunciar acoso sexual en su trabajo.

La medida de fuerza tiene como eje la exigencia de la reincorporación de Araceli Pintos, trabajadora de la concesionaria Emova. Según denuncian los metrodelegados, la empleada fue desvinculada luego de haber denunciado una situación de acoso sexual ocurrida durante su jornada laboral por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad. A este hecho, agregan, se sumaron episodios de violencia laboral por parte de personal jerárquico de la empresa.

Desde la Asociación de Trabajadores del Subte y Premetro (Metrodelegados) , junto al Comité por la Reincorporación de Araceli, sostienen que el despido es persecutorio. El dirigente Claudio Dellecarbonara señaló: “Continuaremos peleando por la reincorporación de Araceli y exigiendo que Emova deje de encubrir acosadores y violentos” , en referencia al caso.

La protesta prevista permitirá el ingreso gratuito de los pasajeros durante la mañana del lunes, una modalidad habitual del gremio para visibilizar sus reclamos sin afectar directamente el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, no se descarta que el conflicto escale si no hay respuestas de la concesionaria actualmente.

Posición de la empresa Emova

Por su parte, Emova negó un despido vinculado a la denuncia y emitió un comunicado: “Emova informa, ante la medida anunciada en estación Lacroze para este lunes por parte de un grupo de delegados, que este tipo de acciones que viene realizando el gremio, responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas. La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación”.