La tarjeta Alimentar llegó al conurbano: "En Argentina no puede haber hambre"

“Buscamos que todos coman y coman bien”, dijo desde el Municipio de Almirante Brown, donde se mostró acompañado por el intendente local, Mariano Cascallares, el titular de ANSES Alejandro Vanoli, y la directora del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.

TARJETA ALIMENTARIA ARROYO.mp4 Daniel Arroyo desde Almirante Brown. Presidencia

El titular de la cartera de Desarrollo Social repasó además los beneficios de la tarjeta Alimentar, que continuará repartiendo este mediodía en el municipio de La Matanza junto al intendente local, Fernando Espinoza.

“En Argentina hay muchos problemas pero por sobre todo dos: mes tras mes baja el consumo de leche, y que el país debe reconstruirse desde lo básico, porque todos tienen que comer bien, eso está fuera de debate”, señaló Arroyo. De esta manera, el ministro hizo entrega de la primera tanda de tarjetas en el Conurbano, que se pretende alcancen las 300 mil y unas 650 mil en total en Provincia.

El plástico está dirigida a madres y padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). También para personas gestantes a partir de los tres meses que reciben AUH y personas con discapacidad que reciban dicha asignación.

Cada tarjeta alimentaria tiene un monto de entre 4 mil a 6 mil pesos (Si tiene un hijo menor de seis años recibirá 4 mil pesos mensuales, si se trata de una persona gestante cobrará 4 mil pesos mensuales, y se se trata de dos o más hijos menores de 6 años de edad se le depositarán 6 mil pesos mensuales).

Las bebidas alcohólicas no están alcanzadas por el beneficio, que sólo permite la adquisición de alimentos y bebidas no alcohólicas. No es necesario hacer ningún trámite para adquirirla, puesto que Desarrollo Social es la encargada de cruzar los datos con ANSES para saber quiénes están alcanzados. La iniciativa no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes