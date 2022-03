Colón: Telerman habló con su antecesora y evaluó primeros movimientos

Los nubarrones que se cernían sobre la gestión Alcaraz, que había comenzado bien, comenzaron (como en tantos otros casos) con la pandemia. Aunque quizá más grave en su caso. En primer lugar, además de verse obligada a tener cerrado el teatro durante todo 2020, al año siguiente lo reabrió con una temporada extremadamente limitada en repertorio y elenco, y no le tembló el pulso para darle curso a una versión de la ópera barroca “Theodora”, de Haendel, que erizó más la piel de los abonados tradicionales que diez bandas de rock juntas. Era una versión de ultravanguardia, acortada, deformada, y con la inclusión de un personaje de una teóloga lesbiana (que interpretaba Mercedes Morán), donde acusaba a los sacerdotes pedófilos, entre otros ataques que jamás habría soñado Haendel, y mucho menos el público abonado. La obra tuvo, desde ya, sus defensores, pero en el interior del Colón son muchos los que dicen “este fue el comienzo de la caída”.

La crisis se coronó este año con el choque de Alcaraz con la directora del Ballet Estable, Paloma Herrera, cuya renuncia al cargo tuvo un eco de resonancias públicas como pocas veces se han visto. Ese es otro intríngulis para la nueva gestión, pues la salida de Herrera y la llegada al Ballet de un director de la vieja guardia, Mario Galizzi, fue saludada con júbilo por los bailarines, ya que Herrera --más allá de algunos enfrentamientos que no vienen al caso-- se oponía a la cantidad de bailarines de planta ociosos, que por razones de edad ya no pueden actuar (ese tema se llevó puesto a otro de los directores del Colón, Pedro Pablo García Caffi). Y, si algo faltaba en estos días, también renunció al CETC (el Centro de Experimentación del Teatro Colón, creado por Sergio Renán en los 90 para música de avanzada) su director, Miguel Galperin, porque --según dijo-- no podía ensayar nada porque habían convertido el CETC en un vacunatorio contra el covid.

El Gobierno de la Ciudad dijo que en los próximos días comunicará el nombre del nuevo director del CTBA, que incluye el teatro San Martín. Hubo decenas de rumores, pero el nombre y apellido que más sonaba ayer era el de José Miguel Onaindia, un abogado especializado en temas culturales de vastísima trayectoria y que también llegó a la gestión pública con el delarruísmo (fue director del INCAA, entre otros cargos, además de productor teatral privado). En los últimos años estuvo trabajando en el Uruguay, tanto en el Teatro Solís como en el SODRE, y el fin de semana estuvo en Buenos Aires para asistir al FIBA, organizado por CTBA.