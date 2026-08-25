El Gobierno ratifica que "Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023", pero admite ingresos a Casa Rosada

El vocero presidencial fue taxativo y aclaró que no hay relación entre Milei y Fernando Cerimedo desde hace tres años. Pese a ello, reconoció ingresos del exasesor en Casa de Gobierno.

Pese a los mensajes de apoyo del Presidente en redes sociales, el vocero presidencial Javier Ravier aseguró que "Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023". Sin embargo, reconoció que hubo ingresos en Casa Rosada del exasesor involucrado con en una causa penal contra su expareja en Bolivia.

"El Gobierno no tiene relación. El Presidente mantuvo contacto hasta 2023 y los primeros meses de 2024. Este delito, si es que se cometió, sucedió en Bolivia. Todavía no sabemos qué ocurrió. El Gobierno todavía no puede dar una respuesta al respecto. Hay que dejar que la justicia de Bolivia trabaje", aseguró Ravier.

El presidente Javier Milei afirmó que no mantiene ningún contacto con Fernando Cerimedo desde 2023, pero el registro de visitas de la Casa Rosada genera dudas al respecto: el documento indica que el consultor político visitó la sede de Balcarce 50 al menos 12 veces durante 2024.

Según el registro de visitas de Casa Rosada, la primera visita del asesor a Balcarce 50 fue el 18 de diciembre de 2023 , apenas unos días después de que Milei asumiera la presidencia. Ya en 2024, los ingresos se repitieron en varias oportunidades: 15 de enero; 6 y 27 de febrero; 21 de marzo; 8, 9 y 10 de abril; 9 y 20 de mayo; y 12, 19 y 26 de junio .

Dos de esas visitas tuvieron como destino la Secretaría General de la Presidencia , el área que conduce Karina Milei , hermana del mandatario.

El entramado familiar detrás de las visitas a Balcarce 50

El vínculo no se limita a las visitas: la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2024. Nadia Beller, expareja del consultor y víctima de un ataque a manos de sicarios, aseguró tener grabadas conversaciones en las que Cerimedo y Basil admiten haber filtrado los audios que expusieron la trama de corrupción dentro del organismo.

Consultado sobre su vínculo con Cerimedo en una entrevista radial, Milei respondió con evasivas y apuntó contra un supuesto complot: "A ver, ¿no le parece que, digamos, usted sabe la cantidad de gente que se acerca a la política, entra, sale, todo el tiempo? De vuelta, es alguien que no forma parte del espacio, que, digamos... que, digamos, no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo... digamos, y que dejamos de vincularnos, digamos, en el '23. Bueno, digamos, de vuelta, y no descartemos que detrás de esto esté todo, digamos, la runfla: Pagano, Bindi, Evo Morales, el castrochavismo, digamos, Lula, digo, de vuelta".