Tierra del Fuego busca declarar "persona no grata" a la embajadora del Reino Unido

DECLARAREMOS PERSONA NO GRATA A LA EMBAJADORA BRITÁNICA @AmbKirstyHayes

Días atrás, en el marco de la sesión del Comité de Descolonización de la @ONU_es, junto al Gobernador Melella fuimos testigos de una de las peores bajezas pic.twitter.com/ZsVOW33L0i — Andrés Dachary (@ADachary) June 30, 2023

Acto seguido, sostuvo que Short no tuvo "el más mínimo decoro ni vergüenza en sostener y afirmar que la suspensión de la tercera etapa de identificación de nuestros Héroes caídos en el conflicto del ´82, había sido responsabilidad de nuestro país por haber dado por terminado el 'acuerdo Foradori-Duncan' del 2016".

Al respecto, Dachary consideró que estos dichos "no solo son una flagrante MENTIRA, sino que además constituyen una ignominia sin precedentes hacia nuestros Héroes, sus familiares y la comunidad internacional toda.

"Hoy, en pleno 2023, y tras transcurridos más de 41 años de finalizado el conflicto armado, aún hay familiares que no saben dónde se encuentran los restos de su ser querido para poder llorarlos y recordarlos", agregó, y culpó de esta "dolorosa realidad" al Reino Unido, a su "política de intransigencia" y del "mantenimiento del colonialismo en el mundo".

Puerto Argentino Malvinas

En ese sentido, Dachary reveló que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lo instruyó "para que por primera vez en la historia de nuestra provincia, y en un todo conforme con la normativa nacional e internacional, iniciemos el proceso administrativo pertinente para ladeclaración de “Persona No Grata” a la Embajadora del Reino Unido, Kirsty Hayes".

"Como funcionarios debemos poder mirar a la cara a nuestros Excombatientes de Malvinas y a sus familias, asegurándoles que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para honrar su sacrificio", cerró.

Cruce en las redes sociales

Tras la acusación, Short recogió el guante y respondió a través de Twitter: "¿Qué te pasa, Andrés? Ustedes no pueden manejar la verdad, ¿verdad? - ahora dile al mundo donde mentí. Puedes aullar y gemir todo lo que quieras, pero NO harás tu acaparamiento de tierras aquí en Falklands (sic) y nos devolverás a una situación colonial real. Ahora vete, niño tonto".

Pero el dirigente argentino no se quedó callado y le retrucó: " Señor Short, no necesita ser grosero, está dando muy mala imagen a los que dice representar. Sé que no hay facultades de derecho (o cualquier otra universidad) en Malvinas (la única parte de nuestra Provincia, debo decir) pero no es necesario ser un abogado experto para entender".

"El Reino Unido no tuvo vergüenza de utilizar el dolor de las familias caídas con fines políticos", finalizó.

El viernes pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comunicó que identificó a otro soldado caído en la Guerra de Malvinas, en el marco del Plan Proyecto Humanitario, por lo que ya son 121 los combatientes nacionales que recuperaron su identidad, a 41 años del conflicto bélico con el Reino Unido.

soldado jorge eduardo lópez.jpeg

Se trata del cabo segundo de Prefectura, Jorge Eduardo López, quien murió el 10 de mayo de 1982. Fue enterrado sin identidad en el Cementerio de Darwin. El joven falleció en el bombardeo inglés al buque mercante Isla de los Estados cuando tenía 19 años.