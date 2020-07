Cómo fue el uso del transporte antes de la cuarentena estricta en el AMBA

A la vez, el total expone una reducción del 80 % frente a los 4.242.450 pasajeros que utilizaron los tres medios de transporte, en promedio, en días hábiles previos al aislamiento.

transporte amba Ministerio de Transporte de la Nación

En tanto, también las autoridades que relevaron los datos obtenidos por el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) se concluyeron que hubo una caída del del 8,7 % frente a la circulación del martes pasado, si se lo compara con la cantidad de pasajeros que utilizaron el transporte público el martes 16 de junio, la cifra de ayer arroja una reducción del 24 % (270.708 usuarios menos) en comparación con el martes 16 de junio.

Por otro lado, el promedio de circulación de la semana pasada, comprendida entre el lunes 22 al viernes 26 de junio, fue de 978.345 usuarios.

“No vamos a bloquear la SUBE porque esa decisión trae muchos problemas. Lo que queremos es que no suba al transporte quien no tiene que subir. Si hay alguien que no es trabajador esencial, pero tiene que moverse por cuestiones de fuerza mayor, por ejemplo si hay una emergencia, si una mujer sufre violencia de género o hay una urgencia médica, esa persona tiene que poder subir al transporte", manifestó el titular de la cartera de Transporte nacional, Mario Meoni.

Además, agregó: “Estamos trabajando con SUBE para a que quién la use tres veces seguidas sin tener asociado un permiso de trabajador esencial, se le suspenda temporalmente la tarjeta. Sería una suspensión, no un bloqueo, porque bloqueo implica no poder recuperarla y perder el crédito. De todos modos estamos analizándolo de acuerdo a cuántos pasajeros representen. No hay una decisión tomada y, sea cual fuere, requiere un desarrollo tecnológico.”

Asimismo, durante la segunda quincena de junio, un 63 % de los pasajeros viajó dentro del Gran Buenos Aires; un 19 % lo hizo dentro de la Ciudad; un 14 %, desde la Provincia hacia la Ciudad; y un 4%, desde CABA hacia PBA.