Dan de baja todos los permisos y solo circularán en transporte público los trabajadores esenciales

Fernández remarcó que desde la medianoche del viernes “van a caducar todos los permisos que se han extendido en la aplicación" por cual los permisos van a tener que volver a tramitarse. "Solo van a poder ingresar al transporte público los trabajadores esenciales", insistió.

“Estamos incentivando a todos a entender que la circulación potencia el riesgo y el contagio”, prosiguió el mandatario y adelantó que personal de las fuerzas de seguridad realzará “un control muy estricto en las estaciones de trenes y colectivos, par que solo suba el personal de tareas esenciales”.

"Tenemos que bajar el nivel de tránsito" en el AMBA "para bajar los contagios", profundizó. "Hoy tuvimos una mirada común en la reunión que mantuvimos con Diego Santilli y Axel Kicillof", señaló. “Lo estamos haciendo por la salud de los que viven en la Ciudad y en el conurbano. Como Estado seguimos socorriendo a quienes debemos socorrer”, manifestó.

“El problema económico que tenemos no es por la cuarentena sino por el coronavirus. Los negocios que están abiertos están facturando al 40% porque los ciudadanos prefieren quedarse en sus casas y consumir menos”, dijo y al mismo tiempo cuestionó la apertura irrestricta de comercios y la salida de gente a las calles en las últimas semanas, entre otras cosas por la habilitación para hacer ejercicios físicos en parques de la Ciudad. "Querían salir a correr, a abrir los comercios y acá están las consecuencias. No me puedo hacer el distraído, los que le prestaron atención a la economía están como acá al lado, con más de 40 mil muertos", dijo sobre el incremento de casos.