Tras cuatro meses de parálisis, la oposición se ilusiona con destrabar la comisión $LIBRA Por Déborah de Urieta







Ese cuerpo de trabajo se reúne este jueves para elegir a sus autoridades y la oposición apuesta a quedarse con la presidencia. La investigación que impulsan los diputados se solapará con la campaña electoral y con el escándalo por las supuestas coimas en la ANDIS.

Mariano Fuchila

Tras más de cuatro meses de parálisis, la oposición apuesta a destrabar la comisión investigadora $LIBRA. Este jueves por la tarde, los diputados que integran ese cuerpo de trabajo se reunirán para elegir a las autoridades y así poner definitivamente en marcha la investigación en torno al presidente Javier Milei y su hermana Karina, tras la difusión de la criptomoneda $LIBRA que derivó en una estafa. El trabajo de la comisión se superpondrá con la campaña y con el escándalo por supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que también tiene a los hermanos Milei en el centro de la escena.

Luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados aprobara un proyecto de resolución impulsado por la Coalición Cívica, la oposición busca quedarse con la presidencia de la comisión. Esto es luego de varias votaciones que derivaran en empate. Por un lado, La Libertad Avanza junto con el MID, la Liga del Interior (más conocido como el bloque de los “radicales con peluca”), la UCR, el PRO e Innovación Federal acompañaran la candidatura del libertario Gabriel Bornoroni.

Mientras que, del otro lado, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el FIT se inclinaran por la massista Sabrina Selva. Al culminar 14 a 14 la votación, el funcionamiento de la comisión quedó trabado. Ese empate fue consecuencia de una jugada oficialista, que reagrupó su bancada y la de los aliados para así hacerse con más sillas en la comisión. Esta jugada se sumó a una serie de interpretaciones reglamentarias un tanto cuestionadas por parte del presidente de la Cámara, Martín Menem, que también colaboraron a dilatar la puesta en marcha de la comisión.

Como sea, la oposición apuesta a que este jueves a las 14 esa instancia quede resuelta, luego de que la semana pasada, en el recinto, se aprobara el proyecto impulsado por Maximiliano Ferraro que establece que ante un eventual empate, la presidencia queda para el candidato que sea impulsado por los bloques que tengan mayor representación en el recinto. Si no hay sorpresas, esa silla quedaría para la oposición. En tanto, la vicepresidencia quedaría para el oficialismo y sus aliados.

El tiro por la culata Las maniobras oficialistas para que la comisión no funcione tuvieron un efecto contrario. Es que el cuerpo que buscará investigar si Javier Milei cometió fraude al difundir la criptomoneda estará operativo en paralelo con la campaña electoral. Para colmo, con avances judiciales dentro y fuera del país que podrían complicar aun más a los hermanos Milei. De yapa, se sumó otro caso que también complica al corazón del gobierno libertario: el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Así las cosas, el Congreso se vuelve un terreno cada vez más hostil para Milei en un año electoral, ya que la Comisión $LIBRA tendrá, por tres meses, la facultad para llamar testigos y solicitar documentación en torno al caso.