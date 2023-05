Cristina Kirchner no será candidata: repercusiones en Casa Rosada

La confirmación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien anoche señaló que no será candidata de cara a las próximas elecciones , provocó un cimbronazo en Casa Rosada que provocó la reacción de los miembros del Gabinete.

P10 - Agustin Rossi (N_opt.jpeg El Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, aseguró al respecto que la decisión de la Vicepresidenta de no presentarse a ninguna candidatura "no es una declinación" si no que se trata de una decisión tomada en contexto de una "proscripción" y consideró que la mejor opción que tiene el Frente de Todos es habilitar una competencia interna en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para que sea instancia sea "la fuente de poder de un peronismo que se organiza y se expresa".