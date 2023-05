Tras la baja de Cristina, el kirchnerismo continúa los preparativos para el acto del 25 de mayo.

Fuentes vinculadas a la organización del acto confirmaron que esta reunión preparatoria se realizará a pesar de la decisión de la Vicepresidenta, quien ayer anunció que no presentará como candidata para las próximas elecciones.

Cristina Fernández de Kirchner La Plata En su última aparición pública, en el Teatro Argentino de la Plata, Cristina Fernández de Kirchner dijo que había dado "todo lo que tenía para dar". Foto: Agencia Télam.

"Nos juntamos para poder planificar el acto por el 25 de mayo. Nos reunimos con colegas intendentes y con la plana del movimiento obrero, tanto la CGT como la CTA, también estamos invitados a la gente de los movimientos sociales", detalló en declaraciones a Radio 10.

El pasado 10 de abril, en SMATA, también se reunió este mismo colectivo bajo el lema 'Democracia o Mafia Judicial' para brindar detalles sobre el acto que se realizó en plaza Lavalle frente a los Tribunales.

El próximo 25 de mayo se cumplirán 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, quien asumió la primera investidura esa fecha -y no el 10 de diciembre- porque el entonces presidente elegido por el Parlamento, Eduardo Duhalde, decidió adelantar las elecciones y su correspondiente entrega de mando del Poder Ejecutivo nacional por la situación social.

Cristina Kirchner: "No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó el martes que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

En un comunicado que difundió en sus redes sociales, la Vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1658585951789109250 A los compañeros y compañeras.https://t.co/5208R77tsK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2023

Y apuntó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que si se postulara existe la posibilidad de que los jueces de ese tribunal la "inhabiliten" y le "saquen cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad".

En su carta de hoy, la expresidenta sostuvo que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y destacó la importancia de "privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".

A la vez, consideró "imprescindible más que nunca" concretar la "construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable".

La publicación de la Vicepresidenta se conoció pasadas las 18.30, minutos después de que finalizara un congreso del Partido Justicialista (PJ) en el microestadio de Ferro Carril Oeste en el que había habido una fuerte aclamación por una candidatura suya.