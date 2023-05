Elecciones 2023 en VIVO: seguí minuto a minuto la campaña de toda la Argentina

Live Blog Post

Katopodis: "Si las PASO van a ser sólo para discutir candidaturas, no va a ser la palanca que necesitamos"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que si las PASO del Frente de Todos van a ser "sólo para discutir candidaturas, no van a ser la palanca que se necesita", ya que remarcó que a la gente le van a interesar las primarias "si ven una fuerza para transformar la Argentina".

El dirigente peronista destacó que con las distintas elecciones provinciales que se fueron realizando "ahora hay resultados, ya no análisis o encuestas".

"En cada una de las provincias que se fue votando se marca una Argentina que no se ve, que no sale en las redes, una Argentina productiva, que está en movimiento, que no es la que se quiere mostrar o la de las 20 manzanas de Palermo. Hay provincias que tienen confianza, que votan para adelante, que tienen marcas muy claras de que el Gobierno anterior les frenó el desarrollo, los endeudó en dólares", remarcó el integrante del Gabinete.

Al ser consultado sobre el escenario electoral del Frente de Todos de cara a las presidenciales, Katopodis expresó: "Si una PASO es sólo para discutir candidaturas, no va a ser esa palanca que necesitamos. Al ciudadano le va a interesar la PASO si ven que estamos construyendo una fuerza para transformar la Argentina".

"La gente está apretando los dientes, tiene angustia, bronca, cansancio: esa bronca por querer vivir mejor la tiene que representar el peronismo. No podemos dejar que la represente Milei o la derecha", añadió.