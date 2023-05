Cristina insistió en su mensaje: “No voy a ser mascota del poder”

Finalmente, en otra definición histórica, Cristina de Kirchner ratificó su posición de no presentarse a las elecciones, de no asumir ninguna candidatura ante la posibilidad de convertirse en “mascota del poder” o de entrar en un “juego perverso” que cree podría derivar en un fallo de inhabilitación. En otro sentido, insistió en la “necesidad” de un programa de gobierno.

Cristina comenzó diciendo que “en este año 2023, se cumplen 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una Democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la “insatisfacción democrática”.

Entonces explicó que “la pérdida de la Democracia económica comienza a partir de 2016 cuando el gobierno de Cambiemos, recién asumido, daba inicio a un brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo que culminaría con el retorno del FMI a través de un préstamo insólito, inédito y político, cuyo objetivo no sólo era ayudar a ganar las elecciones a ese “gobierno amigo”, sino también permitir la retirada en dólares de los fondos de inversión especulativos”.

Después repasa el “brutal endeudamiento en dólares” y “el carácter bimonetario de la economía” para apuntar a que se configura una situación que “así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva” y que se convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados ”.

Después habla de las consecuencias “catastróficas” de la pandemia .

Para Cristina, “acabada la Democracia económica se degrada la Democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente” y “por primera vez en la Argentina observamos como convive un bajo índice de desocupación (6,3%) con un alto nivel pobreza (40%). De esta manera, encontramos trabajadores en relación de dependencia que son pobres y el surgimiento de una sociedad dual, donde una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso.”

La exmandataria señala las crisis económicas en los 40 años de Democracia y luego apunta “a los fantasmas del pasado” (ver aparte), para llegar al día en que atentaron contra su vida , grupos “fogoneados y financiados por la oposición “ y que “los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática”. Luego, recuerda que la causa Vialidad, la condena e inhabilitación “tiene una única traducción política y electoral: la proscripción”.

“No se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo”, asegura Cristina y remarca que la Corte de suspende comicios en provincias, justo cuando en Diputados se denunciaba el escándalo de la obra social del Poder Judicial.Finalmente, Cristina ratifica: “Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral.”.

“No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé cómo piensan, cómo actúan y cómo van a actuar”, aseguró Cristina y señaló que “pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como «eliminarnos» o «terminar con el kirchnerismo». Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos” y que“debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación”, expresó Cristina y que “ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable”.