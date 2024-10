Tras el deshielo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el PJ oficializa listas para la interna

Más que un gesto de unidad fue una señal de deshielo en medio de la interna del PJ . Estela de Carlotto unió a Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof ayer en el Teatro Argentino de La Plata en un evento por el 47 aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo al que se sumó el gobernador de Buenos Aires tras la confirmación de la presencia de la ex presidenta.

Kicillof estaba en Punta Indio y, recién pasadas las 15, confirmó que iría a La Plata a reencontrarse públicamente con Cristina a partir de la invitación de Carlotto. " No hablaban entre ellos ", reveló esta mañana Carlotto en entrevista con el periodista Lautaro Maislin para confirmar que el gélido encuentro fue más un primer acercamiento entre ambos que una postal de unidad.

El mensaje de Cristina

La ex presidenta expresó duras críticas contra un sector del peronismo el viernes pasado en la sede porteña de SMATA y se quejó de que funcionarios de la gestión de Kicillof juntaran avales para la candidatura de Ricardo Quintela en el PJ. Un mensaje que apuntaba a Andrés "Cuervo" Larroque, ex secretario general de La Cámpora y actual ministro bonaerense que ayer no estuvo en el Teatro Argentino para intentar desescamar el conflicto. Kicillof llegó acompañado por Carlos Bianco y Cristina estuvo junto a Eduardo "Waldo" de Pedro. Comitivas reducidas en medio de la interna.