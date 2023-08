Tras el pedido de Alperovich, la Cámara de Casación rechazó el juicio por jurados

Los camaristas Pablo Jantus y Eugenio Sarrabayrouse apuntaron que la norma no sólo no resulta aplicable para los tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal, "sino que tampoco comprendía supuestos como el presente , en razón de la pena prevista para los delitos que se le atribuyen a Alperovich ".

Por su parte, la Sala de Turno de la CNCCC enfatizó que los delitos que se atribuyen a Alperovich no están incluidos en ninguno de los acuerdos de transferencias al ámbito local y que si bien el traspaso no se había completado, no se debía suplir desde el Poder Judicial.

Jantus y Sarrabayrouse aclararon que tampoco correspondía que un tribunal nacional aplicara una ley de otra jurisdicción.

"Este tribunal no está habilitado (carece de competencia) para aplicar una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y "está claro que resulta prácticamente imposible establecer mediante una sentencia y para un caso particular el juicio por jurados".