Diputados proponen rechazar la nueva Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina

La iniciativa entiende que el nuevo organismo creado por Javier Milei vulnera el desarrollo de "los derechos a la libertad de expresión y opinión".

La Casa Rosada anunció este jueves un nuevo organismo estatal para la comunicación pública.

Uno de los nuevos organismos estatales que lanzó Javier Milei provocó la reacción de la comunidad periodística y política. Se trata de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, creada para "combatir la desinformación". En ese marco, ya se presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para "expresar rechazo" a la conformación del flamante ente.

En su solicitud, también se propone "manifestar preocupación frente a la reiteración y recrudecimiento de manifestaciones y acciones del Poder Ejecutivo Nacional que atentan contra el ejercicio de la actividad periodística y el pleno desenvolvimiento de los derechos a la libertad de expresión y opinión". El diputado firmante es Nicolás Trotta (Unión por la Patria).

En su desarrollo, comprende que "los ataques al ejercicio de la actividad periodística son reiterados y se suceden en cada manifestación pública" y plantea que el nuevo organismo avanza en un "un nuevo paso, significativo, que profundiza la deriva autoritaria del Ejecutivo Nacional y constituye una nueva violación a los derechos y garantías constitucionales que no puede pasar inadvertido".

Objetivos de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina Según el Gobierno, esta herramienta fue creada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". La administración subraya que la finalidad no es imponer una narrativa, sino que los ciudadanos puedan distinguir hechos verificables de operaciones políticas o mediáticas.

juan doe Juan Pablo Carreira, nuevo titular de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", detallaron en el posteo y continuaron: "El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración".

La conducción del área quedó en manos de Juan Pablo Carreira, una figura surgida del activismo digital libertario. Se hizo conocido en la plataforma X bajo el seudónimo Juan Doe, desde donde construyó un perfil con más de 200 mil seguidores. Su estilo se caracteriza por la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y la confrontación directa con periodistas, dirigentes opositores y analistas críticos, muchas veces a través de descalificaciones personales. Ese modo de intervención, hasta ahora informal, pasará a tener respaldo institucional desde una cuenta oficial del Estado. Ingeniero industrial de formación, Carreira abandonó un empleo en el sector privado para dedicarse de lleno al proyecto político libertario. Su recorrido lo vinculó tempranamente con Fernando Cerimedo, uno de los principales estrategas del oficialismo en materia de comunicación digital. Junto a él impulsó La Derecha Diario, un portal orientado a la difusión de ideas liberales y de derecha que funcionó como plataforma de amplificación del discurso libertario durante la campaña y los primeros meses de gobierno. La actividad de Carreira en redes se articuló con otras figuras del oficialismo digital, como Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y el diputado bonaerense Agustín Romo, todos cercanos al espacio informal denominado Fuerzas del Cielo, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo. Ese entramado fue clave en la construcción de la narrativa libertaria en redes y ahora encuentra un canal formal dentro del Estado.