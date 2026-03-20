Tras los dichos de Javier Milei sobre la guerra, el Congreso advierte que cualquier intervención requiere su aval

“Vamos a ganar la guerra”, afirmó el Presidente días atrás desde Nueva York. Diputados de la oposición alzaron la voz y alertaron que es el Congreso el que debe autorizar cualquier declaración bélica. Además, responsabilizaron al jefe de Estado si "pasa algo" en el país y advirtieron que el mandatario podría recibir hasta 15 años de prisión por sus dichos.

“Vamos a ganar la guerra” , arrojó Javier Mile i en el discurso que pronunció días atrás en una charla que dio en la Universidad Yeshiva de Nueva York. Se refería al conflicto en Medio Oriente . En las últimas horas, el canciller Pablo Quirno no descartó el envío de buques . Diputados de la oposición alzaron la voz y alertaron que es el Congreso el que debe autorizar cualquier declaración de guerra; responsabilizaron al Presidente si "pasa algo" en el país y advirtieron que el mandatario podría recibir hasta 15 años de prisión por sus dichos.

Además de declararse el “presidente más sionista del mundo”, en el discurso que el libertario pronunció en el marco de la Argentina Week, aseveró: “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos” . Y fue un paso más allá al arrojar: “Además, tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro y fue esa bala que no le pegaron a Trump”.

Desde el régimen iraní recogieron el guante y salieron a responder los dichos del jefe de Estado, a quien acusaron de haber cruzado "una línea roja imperdonable" . "Irán no puede permanecer indiferente ante las posiciones hostiles del actual gobierno argentino. Deberá diseñar una respuesta proporcionada a esta enemistad . Argentina se presentó oficialmente como enemiga de Irán y se ha alineado con Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión militar contra nuestra nación", reza un duro editorial que se publicó días después en el diario oficialista de aquel país, el Tehran Times.

El asunto pasó desapercibido . Se produjo mientras la agenda local quedaba copada por el escándalo que tiene en el centro de la escena al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por haber subido a su esposa al avión oficial, además de haberse conocido que voló en un jet privado a Uruguay. Esos días, también se conocieron las pericias al celular del lobbista Mauricio Novelli, lo que complicó aún más a los hermanos Milei en la Causa $LIBRA.

En Diputados, las palabras de Milei tuvieron revuelo. Integrantes de Provincias Unidas hicieron un pedido de informes para conocer cuál es el grado de involucramiento del Estado argentino en la guerra en Medio Oriente.

Pero además, recordaron algo básico. Y es que es el Congreso el que, por manda constitucional, debe resolver la intervención o no del país en un conflicto bélico. De hecho así lo recuerda el socialista Esteban Paulón, que en paralelo presentó otro proyecto de ley en rechazo de las declaraciones de Milei.

En los fundamentos de su iniciativa, el rosarino recalcó que la Constitución “establece un sistema de distribución de competencias en materia de guerra y relaciones exteriores que no admite interpretaciones discrecionales ni atajos institucionales”. Y se refirió al artículo 75, inciso 25, que dispone que corresponde al Congreso “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”. Así como también, el inciso 28 establece que es facultad exclusiva del Congreso “permitir la salida de las fuerzas nacionales fuera del territorio de la Nación”.

Esto último es en alusión a las palabras del canciller Pablo Quirno, quien en las últimas horas no descartó que la Argentina envíe buques de la Armada. “En la medida que lo necesite, está claro de qué lado vamos a estar”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

Quirno IEFA Quirno no descartó el envío de buques a Medio Oriente. IEFA

Sobre este punto, el artículo 99 inciso 15, recordó Paulón, establece que el Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, “pero únicamente en el marco de las autorizaciones conferidas por el Congreso”. Y remató: “El diseño constitucional argentino excluye de manera expresa cualquier posibilidad de que el Poder Ejecutivo comprometa al país en acciones bélicas sin la previa intervención del Poder Legislativo”.

De todas maneras, vale recordar que durante la Guerra del Golfo -entre 1990 y 1991- , con un simple decreto, con el “Operativo Alfil” la Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en participar del bloqueo a Irak.

Las advertencias a Javier Milei

El socialista alertó que cualquier intento de eludir la intervención del Congreso no sólo vulneraría la Constitución, sino que “podría encuadrar en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Penal, que sanciona los actos hostiles que expongan a la Nación al peligro de guerra sin autorización legal”.

Las penas podrían ser de hasta 6 años de prisión, como alertó el abogado Pablo Serdán en su cuenta de Twitter, 15 si termina en conflicto real.

En este sentido, el radical Pablo Juliano, que convive con Paulón en Provincias Unidas, escribió en su cuenta de Twitter que “el Presidente hace cosas payasescas en sus viajes, como decir irresponsablemente que la Argentina está en guerra, poniéndonos a todos en peligro”.

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El Presidente hace cosas payasescas en sus viajes, como decir irresponsablemente que la Argentina está en guerra, poniéndonos a todos en peligro. Es el Congreso el que define si nuestro país entra… pic.twitter.com/YwmUgVu4Iq — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) March 19, 2026

Y agregó: “Es el Congreso el que define si nuestro país entra en guerra. Argentina es un país de paz. Se lo digo a Milei y al mundo entero: no estamos en guerra con nadie y si pasa algo en nuestro país el responsable único será Javier Milei”.

Las preguntas de la oposición

En un proyecto de resolución, los diputados de Provincias Unidas remitieron 35 preguntas a Cancillería, el Ministerio de Defensa y Jefatura de Gabinete para conocer, entre otros ítems, si el Gobierno de Milei hizo “evaluaciones estratégicas sobre los riesgos geopolíticos, diplomáticos y de seguridad nacional derivados del posicionamiento adoptado por la República Argentina frente al conflicto referido”.

Además, consultan si se han dispuesto “medidas específicas de refuerzo de seguridad respecto de: a) representaciones diplomáticas b) infraestructuras críticas c) instalaciones estratégicas d) objetivos considerados sensibles”.

Así como también piden conocer, con detalle, cuál es el estado de las relaciones con los tres países principales del conflicto: Estados Unidos, Israel e Irán. “Dado los antecedentes que tiene la Argentina por los dos atentados terroristas de la década de los ‘90s, los diputados solicitan: informe si el Gobierno Nacional ha evaluado las consecuencias diplomáticas o estratégicas que podrían derivarse de dichas declaraciones o posicionamientos”, dice el texto.

Este proyecto de resolución fue firmado por Juliano, Alejandra Torres, Nicolás Massot, Mariela Coletta, Carolina Basualdo y María Inés Zigarán.

waldo wolff El dirigente del PRO, Waldo Wolff, celebró los dichos del presidente Javier Milei. Gentileza: CNN en Español

Más allá de los pronunciamientos de algunos diputados de la oposición, lo cierto es que los gobernadores y el grueso de la dirigencia se desentendió sobre los dichos del mandatario. Es más, el legislador porteño del PRO Waldo Wolff celebró los dichos del mandatario.

"Lo que no hay que perder es la dignidad. Hay una frase famosa de (Winston) Churchill en la Guerra, cuando (Neville) Chamberlain se arrodilla en el pacto de Münich y dice: 'Pudieron elegir entre la deshonra y la guerra, eligió la deshonra y tendrá la guerra'", dijo el legislador porteño en diálogo con A24.

Nosotros ya estamos en guerra con Irán, aunque no nos guste y yo celebro la honra de plantarnos en frente en esta guerra", remató.