La oposición formalizó la convocatoria a una sesión para presionar al Gobierno por el caso Adorni

El bloque opositor oficializó para este jueves una sesión especial para emplazar pedidos de informes y tratar iniciativas vinculadas a la remoción del jefe de Gabinete. Persisten las dudas sobre la presencia de aliados y espacios provinciales, en medio de nuevas negociaciones en la Cámara baja.

Sin garantías de alcanzar el quorum , la oposición en Diputados oficializó la convocatoria a una sesión especial para avanzar con el emplazamiento de pedidos de informes al Gobierno y tratar iniciativas vinculadas a la situación de Manuel Adorni . La convocatoria quedó fijada para este jueves, en medio de negociaciones cruzadas y dudas sobre el respaldo de bloques dialoguistas y monobloques.

El temario incluye proyectos para exigir explicaciones oficiales sobre distintas áreas de gestión y propuestas impulsadas por sectores opositores para remover a Adorni de su cargo como jefe de Gabinete, en el marco de la crisis política generada por la investigación sobre su patrimonio.

Aunque Unión por la Patria, la izquierda y parte del radicalismo empujan la sesión, en las últimas horas persistían las dudas sobre la asistencia de legisladores aliados al oficialismo y de espacios provinciales. En la oposición admiten que el escenario sigue abierto y que el número para habilitar el debate todavía no está asegurado.

La estrategia opositora apunta a emplazar comisiones para forzar el tratamiento de los expedientes y exponer las diferencias internas dentro del oficialismo y sus socios parlamentarios. Mientras tanto, La Libertad Avanza trabaja para evitar una nueva derrota legislativa en una semana marcada por la presión política sobre la Casa Rosada.

El principal desafío que tienen los bloques que convocaron al debate es reunir el quorum. El panorama, por estas horas, es poco alentador para los autores de la jugada. Parafraseando al oficialismo, los impulsores de la convocatoria aplicarán el “principio de revelación” entre sus pares: expondrán a quienes "banquen" al jefe de Gabinete. El MID se opone a la movida mientras que en el PJ hay posturas encontradas

El temario incluye una serie de pedidos de informes vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que es investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Además, incluyeron un pedido de interpelación para que el ministro coordinador brinde explicaciones en el recinto. Ninguno de los proyectos tienen dictamen es por eso que, para su aprobación requieren de la venia de los dos tercios de la Cámara baja.

La oposición sabe que ese número no lo tiene. Por eso, el objetivo de la convocatoria es más modesto: los diputados apuntan a reunir la mayoría simple que se requiere para emplazar a las comisiones que deben tratar esos textos. Estas son: Asuntos Constitucionales y Peticiones y Reglamento, que son presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente. Ese sería recién el primer paso de un largo camino. De conseguir esos votos, los textos deberían dictaminarse en comisión y la oposición debería llamar a una segunda sesión para ratificarlos en el recinto.

Manuel Adorni Informe de Gestión Diputados Congreso La oposición pidió una sesión especial para interpelar a Manuel Adorni. Mariano Fuchila

Pero, por ahora, la mira está puesta en alcanzar el quorum este jueves. Es que los propios impulsores de la sesión desconfían de aquellos legisladores que, si bien se definen como opositores, en esta oportunidad podrían fallar. Incluso aquellos diputados que en la última sesión acompañaron una moción impulsada por el “lilito” Maximiliano Ferraro para incluir en el temario de la sesión tres proyectos vinculados al caso $LIBRA.

En esa instancia, Ferraro quedó a 4 votos de los 129 que se requieren para el quorum. Pero, de haber habido asistencia perfecta en la sesión, el número se hubiera alcanzado. Es que no estaban en el recinto dos diputados de Unión por la Patria, así como tampoco Marcela Pagano y Nicolás Massot, dos opositores a Milei.

A Ferraro lo acompañaron en su pedido, por caso, los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora (Córdoba), así como también los catamarqueños de Raúl Jalil, los salteños de Gustavo Sáenz, la santafesina que responde a Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia y los jujeños de Carlos Sadir.