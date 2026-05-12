Diputados dejó listo para llevar al recinto el tratado de patentes resistido por las farmacéuticas

Tras semanas de negociaciones, el oficialismo cedió ante los pedidos del sector y dictaminó el texto aprobado en el Senado hace 28 años pero con reserva en uno de sus capítulos. Como el texto sufrió cambios, deberá volver a la Cámara alta para su ratificación definitiva.

Con el acompañamiento de los aliados, el oficialismo se hizo con el dictamen de mayoría.

Con el acompañamiento de los bloques aliados, La Libertad Avanza se alzó con el dictamen de mayoría para ratificar el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) . Tras fuertes presiones por parte de la industria farmacéutica , los diputados del oficialismo le introdujeron cambios al texto. Por eso, de aprobarse en el recinto la semana que viene, como aspiran los libertarios, el tratado deberá volver al Senado para su ratificación definitiva.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Legislación General; e Industria avanzaron con la firma del dictamen del TCP, que el gobierno de Javier Milei se comprometió a ratificar en el marco de la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos. En total, el texto reunió 57 firmas .

El TCP había sido aprobado por el Senado en 1998 pero, desde entonces, quedó frenado en Diputados . La parálisis respondió –en buena medida– a las presiones ejercidas por parte de los laboratorios de la industria farmacéutica local, ya que su modelo de negocio, rentabilidad y control sobre la propiedad intelectual podría verse afectado.

Es que, con la ratificación por parte del Congreso , la mera solicitud internacional de patente presentada con éxito en el marco del TCP tiene el mismo efecto jurídico que hacer esa solicitud de patente por separado en cada uno de los 158 Estados contratantes.

Cuando el gobierno libertario reactivó el debate por el TCP, volvieron las presiones de la industria farmacéutica. Desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger reconocieron que la discusión con los laboratorios fue “ constante ”. Las presiones giraron en torno al Capítulo II del Tratado.

La industria farmacéutica pidió hacer reserva en torno a que el INPI pueda utilizar las opiniones preliminares de otra oficina de patentes. El INPI es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y se encarga de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, incluyendo marcas, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales.

En el Ministerio de Desregulación explicaron que de los 158 países que están en PCT, sólo Uruguay tiene esa reserva. “Como Uruguay la tiene, acá la piden, pero, a esta altura, es más simbólica que sustantiva”, dijeron a la prensa. Y agregaron que, de hecho, “el INPI ya usa esos dictámenes -que no son vinculantes- sin Tratado. Con lo cual, la situación práctica no cambiaría mucho”.

Así las cosas, después de varias semanas de idas y vueltas, el oficialismo cedió ante el pedido de la industria farmacéutica. Durante el plenario de comisiones convocado para las 15, expuso Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, quien defendió la letra chica del dictamen y anunció el cambio introducido al texto que el Senado aprobó hace 28 años.

"Esto está en el contexto de una política deliberada del Gobierno de integrar a la Argentina en el Comercio Internacional", dijo Cacace y recalcó que el tratado se enmarca dentro del Pacto de Mayo impulsado por el Presidente durante el primer tramo de su mandato, en el que se alude, precisamente, a la inclusión de la Argentina en el mundo.

En este sentido, Cacace hizo un repaso de todas las medidas impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza en pos de la integración con el mundo. "Es necesario para las inversiones el alineamiento con los estándares internacionales de propiedad intelectual", acotó el funcionario. Además, Cacace aseguró que no se resigna la soberanía en materia de patentes.

"Lo que se hace con el PCT es que tenemos una solicitud única, una mesa de entrada única con 158 estados parte", señaló. Es decir, que un inventor o investigador debe hacer un único trámite y patenta su invento en 159 países. "Le estamos dando a los inventores argentinos la posibilidad de hacer una sola solicitud en lugar de andar peregrinando por el mundo", remató el puntano.

La reserva al Capítulo II anunciada por Cacace fue cuestionada por el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. "Excluir el capítulo II va a reducir los objetivos prácticos del tratado", señaló el "lilito" y agregó que podría implicar una pérdida para la planificación de los argentinos.

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La reserva del Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) tiene ganadores con nombre y apellido. El Gobierno terminó obedeciendo al lobby corporativo de las farmacéuticas… pic.twitter.com/chL0MV8XFj — maxi ferraro (@maxiferraro) May 12, 2026

"La reserva del Capítulo II del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) tiene ganadores con nombre y apellido. El Gobierno terminó obedeciendo al lobby corporativo de las farmacéuticas nacionales, las mismas que después financian campañas electorales de distinto color político. Se protege a unos pocos empresarios de CILFA mientras se les cierran oportunidades a miles de inventores, investigadores y emprendedores argentinos que podrían proyectarse al mundo", denunció Ferraro desde su cuenta de Twitter

Más adelante, el diputado alertó que sería una señal "negativa" de cara al comercio exterior. Por eso mismo, avanzó con un dictamen de minoría. En tanto, Unión por la Patria rechazó el texto.