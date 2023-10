Un asesor de Milei negó un "reparto de ministerios" en el acuerdo con Bullrich

Guillermo Francos , asesor del candidato presidencial de La Libertad Avanza , Javier Milei , se refirió al acuerdo con la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) , Patricia Bullrich , y aseguró que el apoyo de cara al balotaje no implica "una transacción ni conversación sobre el tema de la dolarización" ni "un eventual cogobierno" o un reparto de cargos en ministerios.

En declaraciones radiales, el abogado brindó detalles sobre la alianza electoral: "Quiero dejar claro que no es un acuerdo, es un apoyo a la fórmula Milei-Victoria Villarruel y no es de gobernabilidad sino de apoyo frente a la oposición y a la candidatura de Sergio Massa (Unión por la Patria)".

En tanto, agregó que "seguramente en el Parlamento, Patricia apoyará luego las propuestas que le parezcan razonable y no tengo dudas de que habrá muchos puntos de coincidencia". El asesor libertario dijo que "tampoco es cierto que hubo una conversación vinculado a un cogobierno ni sobre ministerios" y se quejó de que "hay operaciones del actual gobierno para tratar de confundir".

Bullrich-Milei.jpg

Ya con miras al balotaje del 19 de noviembre, Francos se refirió a la fiscalización y aseguró que que "estamos coordinando con la gente del PRO porque han ofrecido colaborar y lo vamos a hacer en conjunto. No he hablado con los fiscales radicales así que no sé si habrá riesgo ahí".

Tensión en JxC: más de 30 diputados del PRO anunciarán su apoyo a Javier Milei

Más de 30 diputados pertenecientes al PRO expresarán su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, tras el acuerdo entre el libertario y la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) en estas elecciones 2023, Patricia Bullrich.

Fuentes cercanas a la bancada del PRO en la Cámara baja le confirmaron a Ámbito que los dirigentes se expresarán de forma individual, en una postura que incluiría "a más de 30 legisladores". Así las cosas, la incertidumbre gira en torno a cómo quedarán conformados los hilos dentro del Congreso y una posible ruptura de los dirigentes opositores en las cámaras legislativas.

Diseño sin título (6).jpg Javier Milei y Cristian Ritondo.

En las últimas horas, el propio jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, anticipó su adhesión a La Libertad Avanza de cara al 19 de noviembre y se espera que en las próximas horas también se pronuncien sus legisladores. “Acompaño la postura que ambos (Macri y Bullrich) tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país”, escribió el dirigente a través de su cuenta oficial en X.