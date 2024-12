Un cardenal cercano al papa Francisco calificó a la crisis de los jubilados como una "eutanasia encubierta"

En ese sentido, el vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina insistió: "Uno no inventa, uno tristemente lo ve en la calle. Abuelitos que compran 100 gramos de carne para comer algo en la semana. En este aspecto, con los jubilados se agudiza su situación. Hay caminos para controlar quiénes reciben medicamentos. Pero no puede ser una regla general que caigan en la volteada miles de abuelos nuestros".

Cardenal Ángel Rossi: "Todo lo que atente contra el bienestar de nuestros abuelos es muy triste, es fulero"

Rossi extendió la crisis a la inseguridad al sostener que los jubilados "ya no pueden salir a la tarde a tomar mate a la vereda" y que "a las 5 de la tarde están encerrados con candados". "Todo lo que atente contra el bienestar de nuestros abuelos es muy triste, es fulero", agregó.

A su vez, utilizó la frase "eutanasia encubierta", propia del Papa Francisco, y denunció que "algunos medicamentos apuestan a la vida, no es un dolor de cabeza, no es pavada. Hay otras formas, no empezar por los débiles. Pescar las formas de corrupción y cortarlas es positivo, pero esto no es digno, no nos hace bien. Si la libertad es la proclama, por supuesto, compartimos plenamente. Sería bueno que un abuelo tenga la libertad de comer o no comer".

Por último, Rossi se refirió a la asistencia social de la iglesia y reconoció: "Se ha incrementado considerablemente, no es que no existía antes, pero se agudizó. Si hacés cinco cuadras en la ciudad (Córdoba capital) lo ves, lo mismo en los comedores. La dimensión es preocupante, dolorosa. También nos moviliza como Iglesia, que dejemos ciertas comodidades para cuidar más a la gente, nos interpela como hombres de Iglesia. No negar la realidad, que no ayuda a nadie".