Unión por la Patria denunció a Patricia Bullrich por el ataque que sufrieron sus diputados frente al Congreso

A su vez, Martínez consideró que "lo que vivieron los diputados y diputadas de nuestro bloque la semana pasada es un episodio más que demuestra el desprecio del Presidente Javier Milei respecto al Congreso de la Nación y la división de poderes". "Milei y la ministra Bullrich han desatado un claro plan represivo en la Argentina, que en este caso tiene como víctimas a diputados nacionales pero también a ciudadanos, algunos de los cuales aún no han recuperado su libertad , y también periodistas".

Represión Diputados Unión por la Patria Congreso

A su turno, el diputado Leopoldo Moreau señaló que el accionar policial represivo no fue el mismo en otras marchas más multitudinarias. "Precisamente en esas marchas no intervinieron ni Patricia Bullrich, quien es una mercenaria de la violencia estatal, y las fuerzas de seguridad federales a sus órdenes, no se producen circunstancias que tenemos que lamentar", señaló.

Ataque a diputados de Unión por la Patria

Horas después de comenzada la sesión en la que el Senado votaría la ley Bases, los legisladores de Unión por la Patria Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Ramiro Fernández Patri, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés fueron hospitalizados tras los incidentes ocurridos por la tarde frente al Congreso.

Los diputados sostenían el diálogo con los manifestantes y decidieron hacer un cordón para evitar el avance de las fuerzas federales sobre las organizaciones. Finalmente, los efectivos de seguridad les arrojaron gas pimienta.

Del operativo implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación participaban, además de la Policía Federal, efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.