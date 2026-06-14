El emotivo posteo de Lionel Messi en la previa de su sexto Mundial con la Selección argentina + Agregar ámbito en









El capitán argentino compartió un repaso visual de su trayectoria mundialista: una secuencia de imágenes que recorre sus pasos por Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, coronada con la fotografía oficial de este 2026.

El capitán argentino conmovió a las redes sociales con un emotivo repaso de su historia.

La cuenta regresiva llega a su fin. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya en marcha, la Selección Argentina ultima detalles para su debut de este martes a las 22:00 (hora de Argentina) en Kansas frente a Argelia, abriendo la acción del Grupo J que completan Austria y Jordania. En medio de la creciente expectativa, Lionel Messi encendió las redes sociales este sábado con un posteo cargado de nostalgia.

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Messi celebró un hito histórico en sus redes sociales al repasar, a través de una serie de fotos, sus seis participaciones en Copas del Mundo. Su viaje mundialista comenzó hace exactamente 20 años en Alemania 2006, continuó en Sudáfrica 2010 bajo la dirección de Diego Maradona, y siguió en Brasil 2014 y Rusia 2018, hasta alcanzar la gloria eterna en Qatar 2022.

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Con su participación en el Mundial 2026, el capitán argentino sumará su sexto torneo, un récord impresionante que comparte únicamente con el mexicano Guillermo Ochoa y el portugués Cristiano Ronaldo. Para conmemorar esta hazaña, "La Pulga" lucirá un parche especial en su camiseta.

Los dos récords históricos que Messi buscará romper en el Mundial 2026 Messi llegará al próximo Mundial con la posibilidad de adueñarse de uno de los récords más prestigiosos del torneo: el de máximo goleador histórico. Actualmente ocupa el cuarto lugar con 13 tantos, la misma cifra que el francés Just Fontaine. Por delante aparecen el alemán Miroslav Klose, líder absoluto con 16 conquistas, el brasileño Ronaldo con 15 y el también alemán Gerd Müller con 14. El capitán argentino marcó un gol en Alemania 2006, no convirtió en Sudáfrica 2010, anotó cuatro veces en Brasil 2014, una en Rusia 2018 y alcanzó siete festejos en Qatar 2022. Sin embargo, la principal amenaza para ese registro es el francés Kylian Mbappé, que también suma 13 tantos y todavía tiene apenas 27 años.

Además, el rosarino se encuentra muy cerca de otro récord histórico: convertirse en el máximo asistidor de los Mundiales. Hasta el momento acumula ocho pases de gol y se ubica a solo dos de la marca establecida por Pelé, quien cerró su carrera mundialista con diez asistencias. A diferencia de la tabla de goleadores, este objetivo aparece mucho más accesible para Messi, que podría alcanzar o incluso superar ese registro en su próxima participación.