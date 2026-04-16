La comunidad científica vuelve a reclamar el cumplimento de la ley de financiamiento + Seguir en









Tras una jornada de “a la japonesa”, en el que las universidades aumentaron su actividad, advierten que “la universidad pública y la ciencia nacional agonizan” y exigen aplicar la legislación aprobada y ratificada por el Congreso.

Si la situación continua tal cual está, en la carta resaltaron que volverán a convocar a una marcha en defensa de la Universidad Pública, en las primeras semanas de mayo. ANRED

Luego de una jornada nacional con 24 horas de universidad pública abierta, con clases en las calles, servicios gratuitos y jornadas de divulgación de ciencia y conocimiento, la comunidad científica, el ámbito científico y tecnológico universitario, volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ya que sin ella "la universidad pública y la ciencia nacional agonizan".

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Según explicaron en una carta abierta, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Por ello, resaltaron que "en todos los aspectos estamos funcionando a la mitad". Estos recortes incluyen el de los salarios docentes y por eso vuelven a destacar que "sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes. ".

A pesar de todas estas dificultades, en el comunicado ratifican "que la ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen". En la legislación ratificada el pasado 2 de octubre, se busca en "los artículos 5 y 6", saldar muchas de estas problemáticas, pero sin su cumplimiento, resulta imposible.

Por lo tanto -dicen desde el comunicado- que han "notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo" al mismo tiempo que enviaron "a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario".

Además, si la situación continua tal cual está, en la carta resaltaron que volverán a "convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

Quiénes acompañan "el cumplimiento de la ley" de financiamiento universitario El comunicado fue firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina, la Asociación Gremial de Docentes de Tecnologia Nacional, la Unión de docentes argentinos, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, la Federación Nacional de Docentes Investigadores y Creadores Universitarios y la Federación de Docentes de las Universidades.

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