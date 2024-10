Universidades: en plena escalada del conflicto, el Gobierno apela al desgaste de las medidas de fuerza

En Casa Rosada apuestan a que el tema "escurra y ya no forme parte de la agenda". Giro en el discurso oficial.

"La clave es resistir" . Palabras más, palabras menos, es la misma consigna que se escuchó decir con horas de diferencia en Casa Rosada y en una de las tomas de la Universidad de Buenos Aires. Es que en el Gobierno apelan al desgaste y apuestan a dejar que el conflicto con las universidades por el veto al financiamiento educativo "escurra y ya no forme parte de la agenda" . Mientras tanto, en las clases públicas gran parte de los estudiantes y docentes se muestran dispuestos a mantener las medidas de fuerza.

La falta de experiencia de la Libertad Avanza para manejar este tipo de asuntos quedó en evidencia en las declaraciones de Javier Milei , quien tuvo que aclarar su desafortunada frase acerca de que los hijos de los pobres no llegaban a la educación superior. La propia Encuesta Permanente de Hogares señala que el 42,6% de los estudiantes universitarios en el sistema en el semestre que va de octubre de 2023 a marzo 2024, es pobre.

En este marco, la estrategia discursiva del oficialismo ensayó un giro para poner la lupa en la auditoría a las universidades. El propio Presidente dio una entrevista televisiva explicando lo que quiso decir en su discurso en el Palacio Libertad (ex CCK). "El que está sucio no quiere ser auditado", remarcó en ese contexto y aclaró que el Gobierno no busca arancelar las universidades. Además, autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar a las universidades nacionales.