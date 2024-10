La polémica declaración Patricia Bullrich sobre las tomas de universidades: "Van a ir con molotov"

Mientras crecen las protestas de la comunidad universitaria en reclamo de más presupuesto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizó este miércoles una polémica acusación de desestabilización de parte de los estudiantes. " V an a ir con molotov, con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer in crescendo" , afirmó.

" El objetivo que tienen es generar una revuelta y tratar de desestabilizar. Nosotros vamos a trabajar con la prudencia de no dejarnos llevar por estos pocos estudiantes que están tomando las universidades contra miles de estudiantes", afirmó en una entrevista en Radio Mitre.

Para la funcionaria, los estudiantes "quieren generar una revuelta al modelo chileno que rompieron todo, destruyeron todo". Para esto irían "con molotov, con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer in crescendo y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos", agregó.